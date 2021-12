Il ritorno del "cannibale", Sébastien Loeb al via nel Wrc 2022 con la Ford Puma della scuderia M-Sport

ROMA – Non c'è vita senza rally. Nel 2022 Sébastien Loeb (nove titoli consecutivi tra il 2004 e il 2012 con Citroen) tornerà a disputare il mondiale di specialità. Il fuoriclasse transalpino avrà pochi giorni per riposarsi dopo la fatiche della Dakar che affronterà con il buggy del Bahrain Raid Xtreme Team prima di esordire con la Ford Puma ibrida nel Rallye Monte Carlo in programma fra il 20 e il 23 gennaio nei dintorni del Principato.

Il “cannibale” (79 rally vinti su 180 partenze) è reduce dal secondo posto assoluto nella prima stagione del nuovo circuito planetario riservato ai suv elettrici Extreme E e nella sua nuova sfida iridata al connazionale Sébastien Ogier (otto titoli) sarà affiancato da una donna, la 50enne navigatrice Isabelle Galmiche. Loeb ha un piede nel Wrc dal 1999: da quell'anno ha preso parte almeno ad una gara in ciascuna stagione fino al 2020 e solo quest'anno si è concesso una pausa totale dalla rassegna. In realtà nei mesi scorsi le voci circa un suo ritorno si erano moltiplicate dopo l'ufficializzazione di diversi test con la Puma.

Dopo i trionfi con la scuderia del Doppio Chevron (l'ultimo in Catalogna nel 2018), nei due campionati successivi aveva raggiunto un'intesa con la Hyundai, casa per la quale ha corso complessivamente 8 prove conquistando due terzi posti: in Cile nel 2019 e in Turchia nel 2020. Per il momento la scuderia M-Sport che impiega la nuova vettura dell'Ovale Blu ha confermato solo che che Loeb prenderà parte alla gara inaugurale del Wrc 2022. «È bello lavorare con la M-Sport, perché è una squadra molto professionale, che sa come si assemblano buone macchine», ha commentato Loeb. Per il numero uno del team, Malcolm Wilson, l'operazione servirà anche al campione francese: «Lo aiuterà nei suoi impegni nella Dakar e nell'Extreme E – ha dichiarato il manager – Sébastien è un talento fuori dall'ordinario e non ho dubbi che sarà in lotta per delle vittorie anche nel Wrc».

Alla M-Sport Loeb troverà il connazionale Adrien Fourmaux, che ha lavorato allo sviluppo della vettura ibrida da competizione e che è stato designato per correre in ciascuno dei 13 rally iridati, ma anche l'irlandese Craig Breen, che ha lasciato la Hyundai per un contratto biennale nel Regno Unito, e il britannico Gus Greensmith. Nel 2022 il team britannico schiererà sempre almeno 3 auto.