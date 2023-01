Indy Autonomous Challenge, accordo con MIMO per correre a Monza con monoposto a guida autonoma

LAS VEGAS - Mimo-Milano monza motor show e indy autonomous challenge hanno siglato una partnership biennale per portare all’Autodromo Nazionale Monza una tappa delle gare tra monoposto a guida autonoma gestite da università e istituti di ricerca di tutto il mondo. In base all’accordo, presentato durante il Consumer Electronics Show ( Ces) di Las Vegas, dal 16 al 18 giugno prossimo, durante il Mimo, si terrà la gara di Indy Autonomous Challenge su circuito di Formula 1, una sfida che vedrà gareggiare Dallara AV-21 guidate da un software di controllo che, grazie ai sensori, ai supercomputer e agli altri hardware Adas montati, permette alla vettura di guidare autonomamente. Inoltre, nel 2023 l’Indy Autonomous Challenge porterà a Mimo un’esibizione speciale e nel 2024 tornerà al Mimo per organizzare una competizione completa, con sfide a eliminazione uno contro uno, nelle cosiddette «head to head».

Indy Autonomous Challenge «è entusiasta di collaborare con Mimo per portare in Italia nel 2023 e nel 2024 i veicoli autonomi più veloci al mondo e alcune delle menti migliori e più brillanti nel campo dell’intelligenza artificiale, della robotica e dell’automazione», ha detto Paul Mitchell, presidente di Indy Autonomous Challenge. Andrea Levy, presidente di Mimo 2023, ha sottolineato che «la pista formula 1 e le antiche sopraelevate che useremo per i test drive saranno il palcoscenico di una gara Formula Indy speciale, con monoposto a guida autonoma, per la prima volta impegnate in un circuito tecnico con curve e chicane».