Jota Porsche, annunciato Button tra i 6 piloti che guideranno la 963 LMDh nel WEC

Concluso il primo anno di apprendistato, il Team Jota ha deciso di raddoppiare il suo impegno in vista della prossima stagione del FIA WEC. Nel 2024 la squadra inglese schiererà ben due Porsche 963 LMDh nel Mondiale Endurance affidandosi a piloti che possono vantare una vasta esperienza internazionale. A spiccare è senza dubbio il nome dell’ex iridato in Formula 1 Jenson Button che si alternerà al volante della vettura tedesca con Phil Hanson e Oliver Rasmussen, mentre l’altro terzetto sarà composto da Will Stevens, Norman Nato e Callum Ilott.

Per Button sarà un ritorno in pianta stabile nel Mondiale Endurance, dopo avervi partecipato nella Superseason 2018-19 al volante della BR1 del team SMP Racing assieme a Vitaly Petrov e Mikhail Aleshin. L’inglese, lo scorso giungo, ha inoltre preso parte alla 24 Ore di Le Mans dividendo la Chevrolet Camaro ZL1 NASCAR, iscritta al programma ‘Garage 56’, con Mike Rockenfeller e Jimmie Johnson. Inoltre, il campione F1 del 2009, affronterà la prossima 24 Ore di Daytona al volante dell’Acura ARX-06 gestita dal Wayne Taylor Racing e Andretti Autosport affiancando Louis Deletraz, Jordan Taylor e Colton Herta.

«Sono entusiasta di correre con il Team Jota - ha dichiarato Button - inoltre potrò contare su Rasmussen e Hanson che hanno una vasta esperienza nell’endurance. Le gare di durata si vincono principalmente grazie al lavoro di squadra e con Jota sono sicuro di poter lottare contro i team ufficiali. So che c’è ancora tanto lavoro da fare per essere preparati, ma non vedo l’ora che arrivi la prima gara».

Promozione interna per il ventitreenne Rasmussen che lo scorso anno ha conquistato il sesto posto assoluto in classe LMP2 proprio con l’Oreca 07 del Team Jota. Al termine di un sodalizio durato quattro anni con United Autosports, Hanson farà il debutto in Hypercar. Il ventiquattrenne britannico, a fine ottobre, aveva già annunciato il programma con la Porsche 963 LMDh del JDC-Miller MotorSports nelle gare dell’IMSA Michelin Endurance Cup.

Unico pilota confermato della stagione appena conclusa, Stevens sarà affiancato dal rientrante Nato. Il francese ha infatti conquistato il terzo posto assoluto nella Superseason 2019-20 del WEC con la LMP1 del Rebellion Racing. Impegnato anche in Formula E, con i colori dell’Andretti Autosport, vista la concomitanza con il doppio E-Prix di Berlino il transalpino rischierà di saltare la 6 Ore di Spa.

Dopo due stagioni trascorse in IndyCar con il Juncos Racing, Ilott farà il suo debutto a tempo pieno nel Mondiale Endurance. Il venticinquenne inglese ha infatti già conquistato il podio di classe LMGTE Am nella 24 Ore di Le Mans del 2021 al volante della Ferrari 488 dell’Iron Lynx in equipaggio con Matteo Cressoni e Rino Mastronardi. Inoltre, sempre con il team di Cesena e nel medesimo anno, Ilott ha preso parte al GT World Challenge Europe Endurance Cup.