La Abt Sportsline torna in FE con le Gen3 della Mahindra e Frijns e Müller come piloti

KEMPTEN – La Abt Sportsline, che ha ufficializzato nei mesi scorsi il rientro in Formula E, campionato del quale era stata fra i pionieristici protagonisti prima che la scuderia venisse rilevata da Audi, che alla fine del 2021 si è congedata dal circuito elettrico, ha confermato le indiscrezioni sui piloti. Le vetture Gen3 che entrano in servizio con la nona stagione, quella che comincia a metà gennaio a Città del Messico, verranno guidate dall'olandese Robin Frijns e dallo svizzero Nico Müller.

Frijns, 31 anni, ha gareggiato in 76 dei 100 ePrix corsi finora conquistando due successi (il primo, storico, a Parigi, sotto il diluvio, l'altro a New York) e salendo 13 vote sul podio. Al suo attivo ha 448 punti, 125 dei quali nel campionato che si è appena concluso, archiviato con il settimo posto assoluto. Dopo due stagioni con la Andretti era passato alla Envision con la quale ha disputato quattro campionati finendo anche quarto assoluto. Per l'olandese è un ritorno a casa: tra il 2018 e il 2020 aveva gareggiato del Dtm, il campionato turismo tedesco, con una Audi Rs 5 della Abt, cogliendo anche alcuni successi.

Di un anno più giovane, Müller ha disputato 17 gare in Formula E con un secondo posto quale miglior risultato: nei due campionati con la Dragon, anche sponsorizzata dall'italiana Geox, ha ottenuto 30 punti. L'elvetico torna nel circuito a zero emissioni dopo un anno di assenza e, come il collega, ha trascorsi importanti con la Abt nel Dtm: 31 podi, dieci vittorie e due volte vicecampione tra il 2016 e il 2021. «Fin dall'inizio Robin e Nico erano le nostre scelte preferite perché portano con loro tutto quello che ci serve», ha commentato Hans-Jürgen Abt, responsabile della Abt nonché padre di Daniel, il pilota scaricato dall'Audi, oggi testimonial della Cupra in Germania e commentatore televisivo proprio della Formula E. «Sono veloci, hanno esperienza e dispongono dello spirito giusto», ha insistito il manager.

Non avendo la licenza di costruttore, la Abt Sportsline ha raggiunto un accordo con la Mahindra, di cui diventerà cliente a partire dalla prima stagione della Gen3. Ad eccezione della Techeetah, il cui futuro è ancora avvolto nel mistero, è stata così sciolta ufficialmente un'ulteriore riserva sulle collaborazioni: Nissan rifornirà la McLaren, Maserati sfrutta l'esperienza della monegasca Venturi, la Jaguar coopera con la Envision, la Porsche con la Andretti e la Ds con la Dragon, mentre la Nio “corre” da sola visto che è il settimo marchio riconosciuto dalla Fia.