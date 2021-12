La battaglia finale - Verstappen comanda la classifica dopo il 1° turno libero di Yas Marina. Hamilton è terzo

E' arrivato il weekend da sogno per il Mondiale F1. Non accadeva dal 1974 che due piloti si presentassero alla sfida finale per la vittoria iridata con gli stessi punti nella classifica generale. Quell'anno furono Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni a contendersi la corona mondiale sul circuito americano di Watkins Glen, 15esima e ultima prova. Avevano entrambi 52 punti (se ne assegnavano 9 al vincitore, poi 6-4-3-2-1 fino al sesto), il brasiliano guidava per la McLaren spinta dal motore Cosworth, lo svizzero era la prima guida della Ferrari, nella foto sotto i due rivali. Per Regazzoni la corsa andò male, fuori dai punti per un problema tecnico, a Fittipaldi bastò arrivare quarto per vincere il suo secondo e ultimo mondiale.

Oggi le gare sono 23, il sistema del punteggio è completamente cambiato eppure eccoli qua Max Verstappen e Lewis Hamilton che arrivano ad Abu Dhabi, sul modificato circuito di Yas Marina, appaiati con 369,5 punti. Se nel 1974 i costruttori impegnati in F1 erano pur sempre piccole strutture paragonabili agli attuali team di F2 o F3, oggi dietro ai piloti vi sono aziende enormi, nel caso attuale Red Bull, Honda e Mercedes. Ma alla fine, poco importa ai piloti quando si infilano il casco e che sia il 1974 o il 2021 le tensioni, le motivazioni, la spinta che porta i piloti al limite è sempre la stessa.

Il primo turno di prove libere di Yas Marina ha messo subito in campo la sfida tra Red Bull e Mercedes. E non poteva essere diversamente. Verstappen non ci ha pensato troppo su e si è preso il primo tempo in 1'25"009 mentre Hamilton si era portato in seconda posizione a soli 33 millesimi dal rivale, ma il suo tempo è stato cancellato per track limits. L'inglese è così sceso terzo in 1'25"355 dietro al compagno di squadra Valtteri Bottas, secondo in 1'25"205. Le due Mercedes sono nella morsa della Red Bull in quarto Sergio Perez ha iniziato al meglio il weekend piazzandosi in quarta posizione. Mai come in questo appuntamento finale l'apporto delle seconde guide sarà fondamentale. Sempre se terranno il passo dei due fenomeni...

Yuki Tsunoda ha ottenuto un eccellente quinto tempo con l'Alpha Tauri-Honda mentre il suo compagno Pierre Gasly è risultato settimo. Tra di loro si è inserito un pimpante Fernando Alonso con l'Alpine-Renault, mentre Esteban Ocon per il momento è soltanto 11esimo. Inizio senza pretese per la Ferrari, ottava e nona con Charles Leclerc e Carlos Sainz, separati da 24 millesimi. Chiude la top 10 Sebastian Vettel con l'Aston Martin-Mercedes, protagonista di un testacoda. McLaren-Mercedes in sordina con Lando Norris 12esimo e Daniel Ricciardo 16esimo, ma ha usato gomme medie. Con la Williams ha girato il tester Jack Aitken al posto di George Russell, ma solo per questa sessione. Kimi Raikkonen, al suo ultimo Gran Premio è buon 13esimo davanti ad Antonio Giovinazzi, a tre decimi.

Venerdì 10 dicembre 2021, libere 1

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'25"009 - 23 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'25"205 - 27

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'25"355 - 25

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'25"363 - 24

5 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'25"378 - 23

6 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'25"625 - 26

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'25"822 - 28

8 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'25"846 - 20

9 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'25"886 - 26

10 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"007 - 26

11 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'26"025 - 25

12 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'26"123 - 26

13 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'26"189 - 25

14 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'26"409 - 25

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"608 - 26

16 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'26"676 - 29

17 - Jack Aitken (Williams-Mercedes) - 1'27"481 - 27

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'27"487 - 27

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'27"698 - 24

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'28"305 - 22