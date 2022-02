La Williams si presenta, ma la FW44 è una show car. Nel team ecco il nuovo arrivato Albon

C'è tanto ottimismo in tutte le presentazioni fino ad ora avvenute da parte di team della fascia di centro-bassa classifica. Le nuove regole che hanno portato una filosofia progettuale ben diversa dalle precedenti, macchine completamente nuove, il budget cap, fanno sperare che qualcosa possa cambiare nel Mondiale F1, che anche una squadra non al vertice negli ultimi anni possa far capolino nelle prime posizioni. La Williams è fra queste. Il team principal Jost Capito, arrivato nel dicembre 2020, ha portato la giusta mentalità in una squadra che pareva allo sbando negli ultimi anni sotto la guida di Claire Williams , e la nuova proprietà della Dorilton Capital, subentrata alla famiglia Williams nell'estate 2020 ha le idee ben chiare. La FW44 (solo una show car però...) che vedremo soltanto ai test di Montmelò, presenta una livrea inedita, con un blu elettrico che scende nell'azzurro, una elegante linea rossa che ricorda a tutti che il team è orgogliosamente inglese .

Alla Williams mancherà parecchio George Russell che ha portato risultati impensabili. Chi lo rimpiazza è Alexander Albon, che rientra in F1 dopo la bocciatura ricevuta dalla Red Bull e il 2021 trascorso nel campionato DTM sempre come uomo di Helmut Marko e inserito nel team AF Corse con la Ferrari 488. Ma va detto che Albon è stato ampiamente battuto dal compagno di squadra e Junior Red Bull, Liam Lawson, capace di giocarsi il titolo fino all'ultima gara. Dunque, che Albon ritroveremo in F1? Con la Williams non avrà la pressione enorme che in Red Bull lo ha schiacciato e tanto meno un compagno scomodo come lo era Max Verstappen. Potrà lavorare in tranquillità, ma non troppo perché la Williams ha bisogno di punti e di risalire in classifica. Nicholas Latifi ha dimostrato che più di tanto non può offrire dal punto di vista agonistico (molto invece da quello economico), ma quel che gli si chiede è la costanza di rendimento.