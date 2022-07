Le decisioni del Consiglio Mondiale F1, ma sulle regole dei futuri motori si tentenna irritando il Gruppo VW

Il Consiglio Mondiale della FIA riunitosi mercoledì 29 giugno, ha approvato cambiamenti al regolamento tecnico di Formula 1 a stagione in corso: il più significativo riguarda la possibilità di raffreddare il carburante fino a 20 gradi, in occasione degli appuntamenti più caldi, quando cioè il termometro segnerà più di 30° per l'atmosfera. La normativa è stata rivista dopo la partenza dalla pit-lane delle due Aston Martin a Miami, per una benzina fuori parametro che ha richiesto maggiore attesa ai box, e dopo i problemi simili avuti dalla Red Bull al Gran Premio di Spagna, con Max Verstappen e Sergio Perez andati a schierarsi in extremis sulla griglia. Fin qui i team erano chiamati a rispettare in qualsiasi caso il limite di -10 gradi tra temperatura dell'aria e quella del carburante a bordo delle monoposto, prescrizione che viene comunque mantenuta nelle gare con clima più fresco. La modifica sembra un compromesso fra i diversi interessi, perché la Ferrari aveva già messo il veto al fissare un valore standard di 18 gradi, a prescindere dalle condizioni meteo.

Di fronte all'aumento dei problemi di affidabilità sulle vetture 2022, adesso le squadre potranno sostituire in regime di parco chiuso le power unit o singole componenti, se già presenti nella propria scorta. In questo modo, non ci saranno penalità in griglia. Ai team saranno inoltre permesse riparazioni "temporanee" ai motori, con interventi di piccola entità utili magari a completare il weekend senza guasti o senza montare nuove componenti. Ricalibrate anche le procedure di verifica dei livelli di rigidezza dell'ala posteriore e della "beam wing" sottostante: il profilo principale dell'alettone, a pari carico di 200 Newton, potrà ora oscillare di 3 millimetri invece di 2; la beam wing dovrà invece sopportare 150 N senza flettersi per più di 3 millimetri, criterio molto più severo rispetto a prima (5 mm per 60 N).

In favore della visibilità nell'abitacolo, che si è ridotta con i cerchi da 18 pollici, ci saranno modifiche agli specchietti. Infine, sono state chiarite le regole per i test di sviluppo Pirelli, che quest'anno vengono effettuati dalle scuderie incaricate con le monoposto 2022 a effetto suolo, e non più con modelli di campionati precedenti. Nei collaudi compiuti dopo la gara di Imola, la Ferrari aveva utilizzato due specifiche di fondo differenti, generando malumori fra gli avversari. Adesso si specifica: "Non saranno consentite parti, software, cambi di componenti o di assetto che al partecipante diano informazioni non correlate ai test sui pneumatici".

Fumata nera invece, per il via libera alle regole 2026 sulle power unit di Formula 1, sulle quali discute da due anni. Era, però, già chiaro che la scadenza di questa settimana sarebbe stata bucata, con buona pace di Porsche e Audi, pronte ad entrare con la prossima generazione di propulsori. Porsche avrebbe voluto annunciare la futura collaborazione con Red Bull durante il prossimo Gran Premio d'Austria, Audi non può invece uscire del tutto allo scoperto. Comunque, pare deciso l'acquisto della Sauber, oggi al via sotto le insegne Alfa Romeo, dopo le trattative saltate con la McLaren e le altre ipotesi di rilevare Williams o Aston Martin.

I ritardi nella tabella di marcia hanno già creato nervosismi nel gruppo Volkswagen, che possiede appunto Audi e Porsche e si è già esposto pubblicamente. Stefano Domenicali, presidente della F1, e Muhammed Ben Sulayem, presidente della Federazione, hanno dovuto dare rassicurazioni ai vertici di entrambi i costruttori tedeschi. Lo sviluppo dei loro rispettivi progetti è cominciato da alcune settimane, ma serve anche allestire strutture e staff dedicati: in tal senso, il 2026 non è poi così lontano. Di sicuro, sarebbe un autogol clamoroso se il Circus si facesse sfuggire due marchi di questo calibro, trascinando troppo a lungo la delibera delle regole.