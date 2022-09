Podcast per celebrare centenario Autodromo Monza. Una serie in 8 puntate scritta e speakerata da Pino Allievi

La storia del Circuito e il racconto dei miti (e non solo) che hanno reso il Tempio della Velocità celebre nel mondo. Da mercoledì 7 settembre, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming audio "Monza 100 - Il podcast dell'Autodromo", una serie scritta e speakerata dalla firma internazionale della F1 Pino Allievi e ideata e prodotta da Dr Podcast Audio Factory LTD per l'Autodromo Nazionale Monza. "Monza 100 - Il podcast dell'Autodromo" è un podcast in otto puntate, realizzato nell'anno del centenario del Circuito, in cui il grande giornalista e storyteller Pino Allievi racconta le vicende più interessanti nascoste dietro ai risultati delle corse, le curiosità, i dietro le quinte dei box, le beffe tra i piloti e le note tecniche più salienti.

Il risultato è un ritratto diverso di un Autodromo che è stato, ed è, teatro di vicende che riguardano campioni, costruttori, personaggi vari anche a tinte forti. Episodi spesso inediti che sono diventati leggende. Monza vista da un'angolatura mai esplorata: meno scontata, più veritiera e soprattutto più appassionante. Alessandra Zinno, Direttore Generale di Autodromo Nazionale Monza, commenta: «La realizzazione di un podcast sul Tempio della Velocità era un obiettivo che avevamo in cantiere per arricchire le celebrazioni del centenario. Riassumere 100 anni di storia di un tracciato leggendario, che ha visto tutti i più forti piloti della storia del motorsport sfrecciare sui suoi rettilinei e tra i suoi cordoli, è stata una sfida ardua e stimolante allo stesso tempo, che ci ha permesso di raccontare alcune delle storie più straordinarie che il mondo dei motori abbia mai conosciuto. Con la voce di Pino Allievi, crediamo di aver realizzato un prodotto dinamico e alla portata di tutti, appassionati di sfide in pista e non».

«Grazie allo storytelling di Allievi e a un sound design immersivo condurremo gli ascoltatori in un viaggio storico tra i box, sulla pit lane, a bordo delle monoposto, negli auricolari dei piloti - commenta Raffaele Tovazzi, direttore creativo di Dr Podcast Audio Factory LTD - È una produzione di cui siamo molto orgogliosi perché consente di esplorare tutte le potenzialità di un prodotto audio al servizio di una grande storia».