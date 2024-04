TCR Europe: Girolami e Comte si dividono il bottino nel primo appuntamento stagionale di Vallelunga

CAMPAGNANO DI ROMA – Il circuito di Vallelunga, nel fine settimana appena trascorso, si è trasformato in centro nevralgico delle gare riservate alle vetture Turismo. Oltre al TCR World Tour, il tracciato che sorge alle porte di Roma ha ospitato l’apertura stagionale del TCR Europe. Il primo atto del campionato continentale, che vedrà i protagonisti affrontare altri cinque doppi appuntamenti sui circuiti più iconici del Vecchio Continente, è stato monopolizzato dai piloti Cupra. A salire sul gradino più alto del podio sono stati gli ex campioni del TCR Europe Franco Girolami e Aurélien Comte.

Scattato dalla pole di gara 1, Girolami ha mantenuto saldamente il comando delle operazioni. Non è andata altrettanto bene a Ignacio Montenegro che, partito dalla seconda piazzola, è stato sorpassato sia da Nicola Baldan che da Comte scivolando al quarto posto. Comte ha poi sopravanzato l’italiano per issarsi in seconda posizione alle spalle del leader Girolami. Le due Cupra Leon VZ hanno proseguito il resto della gara una dietro l’altra, ma Comte non è mai stato in grado di impensierire il leader chiudendo, così, alle spalle del vincitore Girolami.

Dopo aver tagliato il traguardo in terza posizione, Baldan si è visto infliggere una penalità di cinque secondi per aver ripetutamente oltrepassato i limiti della pista scivolando quarto. Così Montenegro, campione in carica del TCR Sud America, ha ottenuto il suo primo podio nel TCR Europe. Più staccato il resto del gruppo capitanato da Rubén Volt, quinto nonostante una penalità di cinque secondi per aver tamponando Rubén Fernández. A seguire Felipe Fernández bravo a resistere agli attacchi di Dusan Borkovic.

Gara 2 ha visto la prima fila monopolizzata dalle Honda Civic Type R del GOAT Racing. Tuttavia Borkovic, scattato dalla pole, non è riuscito ad avere un buono spunto perdendo diverse posizioni. Ad approfittarne è stato proprio il compagno di squadra Felipe Fernández seguito da Levente Losonczy e Comte. Il francese della Cupra, già al termine del primo giro, si è sbarazzato dell’ungherese. Comte ha poi replicato la manovra due tornate più tardi prendendosi il comando delle operazioni fino a tagliare per primo il traguardo.

Fernandez, ha provato in ogni modo a difendersi da Girolami ma alla fine ha dovuto cedere. Grazie al secondo posto, l’argentino è salito in vetta alla classifica generale. Appena fuori dal podio, Viktor Andersson ha dato vita a un serrato duello con Baldan. Quinto, l’italiano negli ultimi giri si è poi trovato a rintuzzare gli attacchi di Montenegro. Scivolato a metà classifica, Losonczy è arrivato ai ferri corti con Viktor Davidovski. Il contatto tra i due è stato inevitabile, con Giovanni Scamardi che ne ha approfittato salendo in settima piazza. Il TCR Europe tornerà in pista tra un mese per il secondo appuntamento stagionale che si svolgerà in Belgio sulla leggendaria pista di Zolder.

TCR Europe a Vallelunga: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2