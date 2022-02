Team Alpine F1, nuova struttura con Szafnauer team principal per puntare ancora più in alto

Il team Alpine di Formula 1 si rafforza portando a compimento la revisione iniziata lo scorso novembre e completando un’organizzazione che, dopo il quinto posto nel campionato costruttori nel 2021, punta a fare meglio a raggiungere il podio entro il 2025. Per riuscirci è arrivato Otmar Szafnauer come nuovo team principal proveniente dall’Aston Martin, ma con un’esperienza di ben 33 anni nel motorsport anche con altri costruttori come Ford, Jaguar, Bar e Force India. Lavorerà ad Enstone, nel Regno Unito, dove ha sede il team, viene sviluppato il telaio ed è in via di ultimazione la A522, la monoposto con la quale i confermatissimi Fernando Alonso ed Esteban daranno battaglia in pista e che sarà presentata il 21 febbraio.

Pat Fry sarà il chief technical officer e Mattheew Harman l’engineering director mentre Bruno Famin, direttore esecutivo lavorerà a Viry-Châtillon alla Alpine Racing e si occuperà della power unit ibrida e dell’integrazione con il resto della vettura. A lui spetterà anche sfruttare le esperienze per portarle nella produzione di serie e anche in altre categorie del motorsport, prima fra tutte il WEC dove Alpine è già presente, ma dove si prepara ad arrivare nel 2024 con la LMDh ibrida il cui sistema di propulsione sarà composta, come da regolamento, da una parte elettrica standard e un motore a scoppio che sarà sviluppato da Alpine. Famin è vicesegretario generale per lo sport in FIA, con Peugeot ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 2009 e 24 gare su 32 disputate nel WEC, la Pikes Peak con record e infine 3 edizioni della Dakar.

Il nostro Davide Brivio sarà invece Racing Expansion Project, cioè si occuperà di esplorare nuove categorie del motorsport e si occuperà di trovare e coltivare nuovi talenti del volante, a cominciare dall’Academy che quest’anno schiera 4 giovani piloti chiamati a crescere in Formula 2 e Formula 3. «Il team di piloti di Alpine è un fattore chiave per le sue performance a lungo termine e sono entusiasta all’idea di contribuire a raggiungere l’obiettivo ambizioso e avvincente di creare una nuova cultura, responsabile e inclusiva, nelle gare. La Formula 1 è il fiore all’occhiello, ma dobbiamo estendere la nostra ambizione a nuovi territori» ha dichiarato Brivio.

«Sono entusiasta all’idea di entrare a far parte di BWT Alpine F1 Team e pronto a lavorare con tutti per vincere la nostra sfida: portare il team a battersi per il Campionato entro le prossime 100 gare» ha detto Szafnauer che, insieme a Famin e Brivio saranno i membri del comitato direttivo di Alpine presieduto da Laurent Rossi, amministratore delegato di Alpine.