Toyota in testa al Rally di Catalogna, Ogier davanti a Rovanperä. Neuville (Hyundai) sul podio virtuale

SALOU – Sébastine Ogier insegue il suo primo successo stagionale nel World Rally Championship, che ha vinto otto volte in carriera, incluso lo scorso anno. Con la Toyota Gr Yaris plug-in che ha già guidato quattro volte in questa stagione nel mondiale (due secondi posti all'attivo) è al comando del Rally di Catalogna, che è la penultima prova del campionato e che potrebbe consentire alla scuderia giapponese di assicurarsi il titolo a squadre.

Quello individuale se lo è già aggiudicato il compagno di squadra Kalle Rovanperä tre settimane fa in Nuova Zelanda: dopo la giornata di venerdì, il finnico è secondo alla spalle di Ogier rispetto al quale ha un ritardo di 4,8''. Il 21enne nordico è stato il più veloce in quattro delle otto cronometrate di giornata (Ogier si è fermato a tre) e ha un vantaggio di 7,7'' sul terzo delle generale provvisoria, ossia Thierry Neuville (Hyundai i20 N).

Il belga è il solo altro vincitore di giornata di uno stage, oltre che vincitore delle ultime due edizioni disputate del Rally di Catalogna (2019 e 2021). Neuville corre per insidiare la piazza d'onore assoluta del mondiale a Ott Tänak, pure lui al volante di una vettura coreana, che è provvisoriamente quarto. Sull'asfalto attorno a Salou ha finora rimediato 20 secondi di ritardo da Ogier (7,5'' dal belga). Alle sue spalle c'è Dani Sordo con la terza Hyundai i20 N della classe regina: lo spagnolo è quinto, ma con un distacco già pesante, quasi 51 secondi.

Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris) è sesto a poco più di 10'' da Sordo e deve difendersi dal probabile assalto di Craig Breen, che è settimo con la più veloce delle cinque Ford Puma schierate dalla M-Sport. L'irlandese è a soli due secondi e mezzo da Evans. Poi ci sono Takamoto Katsuta (Toyota), a 1:28.6 dalla vetta, e la “truppa” di tre Ford Puma con Adrien Fourmaux a 2,7'' dal pilota giapponese, Gus Greensmith a 7,5'' dal francese e Pierre-Louis Loubet a 19,9'' dal compagno di squadra, di cui 10 di penalità. La quinta vettura dell'Ovale Blu, quella del greco Jourdan Serderidis, è 29esima a oltre 7 minuti e mezzo da Ogier. Sabato si continua con altri sette stage per un totale di quasi 119 chilometri, gli ultimi 2,15 dei quali sono in programma proprio a Salou e costituiscono la prova per il pubblico cittadino.