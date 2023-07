Fiart Seawalker 43, in arrivo la versione Panorama. Il nuovo walkaround sarà presentato a Cannes

NAPOLI - In vista dei saloni di fine estate che guarderanno al mercato del 2024 molti cantieri sono al lavoro per aggiornare le proprie gamme e presentare novità di prodotto capaci di “tenere su” la domanda. E’ in questo scenario che in casa Fiart è stato deciso di mettere mano al restyling del Seawalker 43, la barca di 14 metri (per la precisione 13,84) che verrà presentata a Cannes (12-17 settembre) in una nuova veste, adatta a soddisfare armatori intenzionati ad affrontare navigazioni più lunghe e impegnative senza però rinunciare alla freschezza ed allo stile di un walkaround.

Si chiama Seawalker 43 Panorama la nuova versione della barca costruita nel cantiere di Baia, alle porte di Napoli. Oggetto principale dell’aggiornamento è il nuovo parabrezza in cristallo, molto ampio, che dovrebbe garantire un miglioramento dell’aerodinamica, una maggiore protezione dal vento e dagli schizzi e una visibilità ottimizzata per tutte le angolazioni, sia in navigazione sia in manovra.

L’hard-top, collegato direttamente al parabrezza, chiude l’ambiente nella zona frontale e, secondo le assicurazioni del cantiere – ai comandi dell’imbarcazione ci si troverà al riparo dagli agenti atmosferici senza per questo rinunciare al gradevole ricambio d’aria e alla frescura. “La nuova struttura in vetroresina – informano i tecnici Fiart - è stata pensata per interferire in modo minimo, lasciando ampio spazio ai cristalli e alla luce che entra prepotente, dando una percezione di leggerezza, come se non ci fosse niente sopra se non il cielo”.

Ma gli aggiornamenti riguardano anche altri aspetti, legati alla volontà di sensibilizzare i diportisti ad uno stile di vita a bordo sempre più rivolto alla riduzione dei consumi e dell’inquinamento: la versione Panorama del Seawalker 43 offre infatti la possibilità di allestire il cristallo posteriore di copertura della zona cucina e living con un sistema di pannelli per lo sfruttamento e l’immagazzinamento dell’energia solare.

Quanto al comfort, il nuovo hard-top collegato al grande parabrezza ha consentito di progettare un layout con spazi esterni ancora più ampi, mantenendo i camminamenti tipici dei walkaround, ma con maggiore spazio di movimento: i passaggi laterali verso prua sono ora più ampi e la cucina esterna è ancora più grande, con un design leggero ed essenziale di tutti gli elementi.

Come già sulla versione da cui deriva, questo nuovo Seawalker assicura la versatilità tipica delle imbarcazioni Fiart: tra prendisole, tavolo, spazio conviviale e accesso al mare sarà dunque un bel vivere anche all’aperto. Degna di nota è la plancetta poppiera: dotata di doppio accesso dal pozzetto, può essere richiesta lunga fino a un metro e 20 e, grazie a un sistema elettroidraulico, può immergersi, favorendo così l’accesso al mare degli ospiti e dei toys. Questi ultimi possono trovare ricovero nell’ampio gavone di poppa, che nella versione con prendisole può accogliere anche un piccolo tender.

“Questa variante Panorama – informa una nota del cantiere - è stata progettata per rispondere agli armatori più esigenti, sia in termini di utilizzo sia in termini di stile”. Al di là del nuovo maxi parabrezza molti dettagli impreziosiscono infatti questa versione, rendendola ricercata e stilosa: sono state introdotte nuove trame e tessuti per le tappezzerie, nuove essenze per le zone interne, mentre pannelli in tessuto e pelle arricchiscono murate e cielini.

A tutto questo – vale la pena ricordarlo – va sommata la proverbiale abitabilità interna di tutti i modelli Fiart, che beneficiano di spazi da veri cruiser con cabine alte e comode, bagni con docce separate e ampie armadiature. Più specificamente, la zona sottocoperta di questa nuova versione del Seawalker 43 conserva l’altezza di 1,80 metri e offre due vere distinte cabine, quella di prua con letto matrimoniale, l’altra con letti singoli affiancati, servite da un comodo locale bagno con box doccia separato. Inutile dire che questo layout di base può essere modificato su richiesta, con soluzioni diverse.

Per quanto riguarda la motorizzazione, viene confermata quella finora proposta, con i Volvo Penta entrofuoribordo o IPS. Ben sei le configurazioni disponibili, tre con i piedi poppieri (2x320 hp D4, 2x380 hp V8 e 2x400 hp D6), altre tre con gli IPS (serie 500 2x380 hp, 600 2x440 hp e 650 2x480 hp). Le velocità dichiarate oscillano tra i 36 e i 42 nodi.

Il comportamento in navigazione – vale la pena ricordarlo – è stato finora ampiamente apprezzato: oltre alle linee d’acqua e a una carena a “V” variabile, grande attenzione è stata posta infatti anche alla determinazione del baricentro dell’imbarcazione, il più basso possibile: un’attenzione che rennderà anche questa versione Panorama meno sensibile ai moti di rollio e, dunque, ben stabile sia in navigazione sia da ferma, nelle soste all’ancora in rada.

Il nuovo Fiart Seawalker 43, come detto, sarà presentato in anteprima mondiale allo Yacht Festival di Cannes e successivamente al Salone di Genova (21-26 settembre). Non è stato ancora deciso, invece, se Fiart intenda tornare, a febbraio del 2024, al Nauticsud, il salone di casa dove ha fatto scalpore la sua assenza nell’edizione del 2023. Nessuna decisione è stata per ora ufficializzata anche per il prezzo, ma si presume che il listino oscillerà attorno ai 500.000 euro, con sensibili variazioni legate alla scelta della motorizzazione.