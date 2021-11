Msc, il battesimo di Seashore nell'isola dei Super Coralli che salveranno gli oceani

OCEAN CAY - La prima sfida è vita. Ocean Cay, l’isola utilizzata dalle Bahamas per l’estrazione della sabbia è diventata un paradiso del relax per gli ospiti di Msc Crociere che possono trascorrere ore da sogno sulla spiaggia più lunga del mondo. Una paziente opera di bonifica ha ridato a questo paradiso, avuto in concessione da Msc Crociere per 99 anni, le sembianze originali senza utilizzare nessun materiale inquinante. La filosofia dell’armatore Gianluigi Aponte ha vinto: niente costruzioni, niente stravolgimenti. Massimo rispetto per l’ambiente. E così Ocean Cai non è diventato un resort con alberghi e ville. Ma solo un’oasi naturalistica dove la nave di Msc Crociere attracca e lascia liberi i proprio ospiti di vivere il mare dei Caraibi. Le uniche casette sono quello del personale che ci lavora e che la preserva. L’albergo degli ospiti resta la nave con tutte le sue comodità.

Sfida vinta, dunque. Non a caso Msc Crociere ha scelto proprio Ocean Cay per il battesimo di Msc Seashore, la nuova ammiraglia, la nave da crociera più grande mai costruita in Italia.

E ora? Ora si guarda al futuro all’ambiente sottomarino. Prima ancora del battesimo della nave, affidato come sempre a Sophia Loren, Msc Foundation ha lanciato il programma Super Corallo, quello che dovrà riformare la barriera corallina in tutto il suo splendore. “Secondo gli scienziati della conservazione - ha spiegato Daniela Picco, direttore esecutivo della Findazione - la chiave per invertire il rapido declino delle barriere coralline sta nell'assistere il processo di selezione naturale del corallo individuando alcune specie e varietà resistenti. cioè che sono più resistenti ai gravi stress ambientali come il caldo estremo”. Le barriere coralline sono fondamentali. I dati forniti dagli studiosi che Msc Foundation ha convocato per Ocean Cay sono allarmanti. Sul nostro pianeta il 50% di tutti i coralli è morto negli ultimi 30 anni. Il riscaldamento degli oceani, l'inquinamento e la pesca potrebbero causare il 90% della perdita globale della barriera corallina entro il 2030 e uccidere quasi tutti i coralli entro il 2050.

Sarebbe un disastro. E allora ecco che a Ocean Cay nasce i 3 punti del piano di Msc Foundation: una struttura di ricerca unica focalizzata inizialmente sulla propagazione dei Super Coralli per produrre migliaia di frammenti di Super Coralli in vivai terrestri e marini per popolare le barriere coralline dell’isola. Super Coralli perché in grado di resistere anche ai cambiamenti climatici. Il programma Super Coral della Msc Foundation a Ocean Cay sta facendo proprio questo, con tecniche pionieristiche per salvare il corallo, utilizzando specie resilienti, Super Coral appunto, per ripristinare le barriere coralline danneggiate.

I crocieristi possono contribuire a sostenere questa attività attraverso l’acquisto di un Super Coral Bracenet realizzato con reti da pesca riciclate recuperate dai subacquei che ripuliscono i mari. Progettati per un'ottima vestibilità, sono caratterizzata da un’estetica gradevole e da un’etica nella produzione? persino la colla utilizzata è vegana. Il prezzo è di 25 dollari ciascuno. Il 100% dei proventi di ogni Bracenet acquistato sarà donato ai nostri programmi di protezione e ripristino dei coralli e pianteremo un Super Corallo nelle barriere coralline della Riserva Marina Msc di Ocean Cay, a sole 65 miglia da Miami.

Insomma costruire una banca di coralli per oltre 20 specie caraibiche altamente vulnerabili e condurre interventi mirati per conservare e ripristinare le caratteristiche critiche dell'ecosistema e altre specie marine, come erbivori e alghe. Inoltre il programma, a cui partecipa anche Marevivo con Rosalba Giugni, si impegna anche a sostenere le università e la ricerca universitaria applicata per affinare la nostra comprensione del Super Corallo identificando specie più robuste e sviluppando la conoscenza della resilienza della barriera corallina per sostenere gli sforzi nella regione e in tutto il mondo.

E poi la parte educativa. Cioè fornire un'opportunità a milioni di visitatori di Ocean Cay di conoscere e sperimentare in prima persona la conservazione e il ripristino dell'ambiente marino. L’audio io è anche quello di incoraggiare decine di migliaia di visitatori di Ocean Cay a sostenere il Programma Super Coral e ad essere coinvolti in ulteriori attività di conservazione dei coralli.

Solo programmi a medio e lungo termine? No, ci risultati previsti ogni anno: 25.000 Super Coral piantati sulle barriere coralline al largo di Ocean Cay con l’obiettivo di proteggere e monitorare 64 miglia quadrate di acqua marina.

Le barriere coralline del mondo supportano oltre il 25% di tutta la vita marina, proteggono le coste dall'erosione, dalle tempeste e dalle inondazioni e sono una fonte di cibo e reddito per milioni di persone. Ma stanno morendo! Potrebbero anche essere completamente cancellati entro 20 anni se non si agirà immediatamente.