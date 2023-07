Lomac si prepara al ruolo di star del Salone di Cannes con i nuovi RIB Granturismo 14.0 e Turismo 9.5

SAN DONATO MILANESE - Dopo la passerella in laguna, con l’esposizione al Salone di Venezia del GranTurismo 12.0 e del nuovo entry level Turismo 7, Lomac si prepara a recitare un ruolo da protagonista al prossimo Cannes Yacht Festival, in programma dal 12 al 17 settembre. Qui, sul palcoscenico internazionale della Costa Azzurra, il cantiere milanese guidato dalla famiglia Lo Manto presenterà due novità importanti, destinate a recitare ruoli di primo piano nell’alto di gamma: il GranTurismo 14.0, nuova ammiraglia della flotta costruita a San Donato, e il Turismo 9.5, evoluzione del più piccolo Lomac 7.0, del quale ricalca gli stilemi, ma guadagnando spazio e migliorando ulteriormente comfort e prestazioni.

Al centro di entrambi i progetti, firmati come sempre dal designer Federico Fiorentino, la ricerca di uno stile innovativo (ma non stravagante), la qualità costruttiva e le elevate prestazioni marine. Tutte qualità tipiche della produzione Lomac, che da tempo si affida alla fluidodinamica computazionale (CFD) per simulare il rendimento a tutte le andature e ottenere il massimo delle prestazioni senza intaccare sicurezza e comfort.

E’ una tecnica costruttiva già ampiamente sperimentata per la serie Adrenalina e GranTurismo, che utilizza una infusione di resina vinilestere sottovuoto, ora unita all’impiego massiccio di materiali noti per la leggerezza e la robustezza, come le fibre aramidiche. Le prove in mare dovranno confermare le promesse del cantiere, ma è fuor di dubbio che risultino rinforzati lo scafo, il ponte e il t-top. E se a tutto ciò si aggiungono la cura del dettaglio, l’eleganza di certe scelte d’arredo e le possibilità di personalizzazione, si avrà chiaro come e perché questi RIB di ultima generazione possano rivelarsi ideali anche come luxury-tender per grandi yacht.

Il discorso riguarda in particolare il GranTurismo 14.0, nuova ammiraglia del cantiere in grado di esibire qualità nautiche e bello stile, offrendo anche una eccezionale vivibilità: nel pozzetto si fa apprezzare un grande tavolo centrale abbattibile, circondato da generose sedute per 8/10 persone, mentre all’estrema poppa è presente un altro ampio prendisole. Per agevolare l’accesso alla plancetta di poppa, sono stati inseriti due comodi passaggi laterali che ottimizzano la circolazione a bordo, in particolare durante la salita e la discesa in acqua, di modo da garantire il massimo del comfort che si addice a un maxi RIB di queste dimensioni.

A prua, il prendisole si caratterizza per le sue ampie dimensioni e per essere ben protetto, mentre sottocoperta si trova una generosa cabina con piano dinette sulla sinistra, ampi spazi storage e un locale toilette con doccia separata a tutta altezza.

Il più piccolo Lomac Turismo 9.5 riprende concept e tratti stilistici del già noto Turismo 7.0, ma trae il massimo vantaggio dalla maggiore lunghezza dello scafo. Il design è particolarmente aggressivo e filante, e molte soluzioni promettono buona qualità della vita a bordo: tra le tante spiccano la poppa molto spaziosa, con la dinette a U per 6/8 persone trasformabile in prendisole, una seduta ergonomica, avvolgente e contenitiva per pilota e copilota, che ospita anche un frigorifero, e un ampio prendisole di prua anch’esso trasformabile in dinette.

La console di guida mantiene lo stile distintivo del modello più piccolo, ma offre un design ancora più accattivante grazie anche alle maggiori dimensioni. Una porta sul lato di prua consente l’accesso a un locale sotto la consolle di guida che può ospitare un wc chimico o marino, oppure può essere utilizzato come una grande stiva, fungere da ricovero in caso di maltempo o da luogo per cambiarsi il costume da bagno.

Finora il cantiere non ha comunicato su quali motorizzazioni punterà, e non sono state fornite anticipazioni sulle prestazioni. Ma a giudicare dalle prime immagini diffuse (per ora solo rendering) si prevede che il GranTurismo 14.0 potrà montare anche tre motori fuoribordo, probabilmente da 300 hp ciascuno (forse anche più), mentre il più piccolo Turismo 9.5 potrà essere spinto da una coppia di propulsori, anche in questo caso si presume da 300 hp. Presto anche per conoscere i prezzi, che verranno svelati a Cannes.