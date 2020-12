Metstrade: Made in Italy leader per la nautica eco-sostenibile. 5 aziende italiane al top per Ricerca&Sviluppo in era Covid

AMSTERDAM - La pandemia ha fatto un’altra vittima illustre tra gli eventi fieristici più importanti del panorama nautico internazionale: è saltato il Metstrade di Amsterdam, la più grande fiera di accessori e componenti nautici al mondo. Gli organizzatori olandesi, però, non si sono rassegnati all’idea di rinunciare del tutto al programma ed hanno allestito comunque un evento da remoto, dando vita al Metstrade Connect 2020, piattaforma virtuale che resterà attiva fino al 31 dicembre.

All’evento ha dato un contributo importante anche l’Italia, attraverso Confindustria Nautica, in quanto partner del Premio Enviromental Initiative nell’ambito dei Boat Builder Awards, riconoscimenti di grande prestigio grazie ai quali può acquisire nuovi meriti il nostro Made in Italy nautico. Hanno svolto un ruolo, inoltre, RAI Amsterdam e Icomia (International Council of Marine Industry Associations) offrendo alle aziende del settore una opportunità d’incontro e di partecipazione virtuale ad eventi e seminari.

Il Premio Environmental Initiative ha visto quest’anno il successo di Silent-Yachts, con la sua produzione di imbarcazioni sostenibili autosufficienti, e la presenza tra i finalisti della startup innovativa italiana Northern Light Composites con l’eco-dinghy Ecoprimus.

Il nome del vincitore è stato comunicato in diretta streaming da Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, che al termine dell’evento ha così commentato: “Il tema della sostenibilità è prioritario per la nostra associazione di categoria. Fortemente connotata da innovazione e sviluppo di nuove tecnologie, la sostenibilità rappresenta una sfida chiave per il futuro e per la crescita del nostro settore. Noi supportiamo concretamente questi temi come associazione e con il Salone nautico di Genova, che anche quest’anno è stato la vetrina mondiale per tutti i più importanti progetti legati appunto all’innovazione e alla sostenibilità.”

Nella stessa circostanza si è svolta anche la cerimonia di premiazione del Dame R&D Excellence in Adversity Award, un’inedita versione del tradizionale Dame Award, destinata a premiare qualsiasi prodotto nuovo sul mercato o qualsiasi progetto di ricerca e sviluppo significativo condotto da un produttore di apparecchiature su cui si sia lavorato tra il primo gennaio e il 28 ottobre 2020 e che sia stato portato avanti nonostante i vincoli imposti dal Covid-19.

Ben 5 eccellenze italiane si sono segnalate tra le finaliste: la F.lli Razeto & Casareto con la maniglia autosanificante CentEsiMo, testata per svolgere la sua funzione in maniera completa in 15 secondi sulla maniglia e sulle mani; Besenzoni con La passerella eco friendly realizzata con materiali riciclabili e senza utilizzo di legno né di olio per l’idraulica; PROtect Tapes con l’IR-X Performance, un polimero trasparente che filtra i raggi infrarossi e quelli UV, lasciando passare soltanto la luce senza alterazioni di sorta; Cariboni con E-asy Control, un sistema di gestione dell’idraulica di bordo di imbarcazioni a vela di piccole dimensioni; Osculati con il Telescopic retractable davit per la gestione del tender dell’ imbarcazione.