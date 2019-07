Msc Crociere festeggia il traguardo dei 20milioni di passeggeri a bordo della Seaside

GINEVRA - Venti milioni di passeggeri. Un traguardo fondamentale che premia Msc Crociere e la lungimiranza dell’armatore Gianluigi Aponte che solo nel 2003 ha iniziato la sua crescita in questo settore dopo aver scalato la classifica mondiale nel trasporto dei contenitori. In sedici anni di attività Msc Crociere è diventata la più grande compagnia crocieristica mondiale a capitale privato.

Il caso ha voluto che il passeggero numero 20 milioni salisse a bordo della Msc Seaside nel porto di Miami. La Msc Seaside, varata a Monfalcone nel nel 2017 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha già una gemella che solca i mari, la Msc Seaview mentre altre due navi della stessa classe ma ancora più grandi sono già state ordinate a Fincantieri e una è già in costruzione.

Msc Seaside è la prima unità ad avere una passeggiata esterna che circonda la nave e consente di vivere intensamente il contatto con il mare. È anche una capostipite che vanta grande attenzione all’ambiente. Infatti, non solo è conforme ai più elevati standard internazionali ma, oltre alle principali certificazioni, ha anche ricevuto la "Green Star 3 Design", rilasciata dalla società di classificazione internazionale Rina. La Green Star 3 - l'ultima e più completa edizione delle certificazioni della classe Green STAR di Rina – riconosce a Msc Seaside i più alti livelli di eco-compatibilità, grazie alle diverse tecnologie che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale durante le sue operazioni. Le principali innovazioni comprendono: un sistema ibrido di depurazione dei gas di scarico, un sistema avanzato per il trattamento delle acque reflue, sistemi per prevenire lo sversamento di petrolio dalle sale macchine, un sistema di trattamento delle acque di sentina e un dettagliato Environmental Management Plan di tutta la nave.

E mentre le navi della classe Seaside sono in costruzione a Monfalcone altre unità della classe Meraviglia sono in costruzione nei cantieri francesi Stx di Saint’Nazaire. Dopo il varo di Msc Bellissima a Southampton il 1 marzo è già in preparazione il varo di Msc Grandiosa previsto per il prossimo mese di novembre.

Una crescita continua, dunque, che ora diventerà ancora più veloce man mano che le nuove unità entreranno in servizio. I 20 milioni di passeggeri sono un risultato straordinario che testimonia proprio la crescita della compagnia.

“Il traguardo dei 20 milioni di passeggeri - ha detto Gianni Onorato, ceo di Msc Crociera - rappresenta una vera e propria pietra miliare per Msc Crociere, una testimonianza di quanta strada abbiamo fatto costruendo un marchio riconosciuto a livello globale che ospita passeggeri provenienti da 170 paesi in cinque continenti. Abbiamo l’obiettivo di triplicare la nostra capacità entro il 2027 e continueremo ad implementare la nostra offerta sia a bordo che a terra, offrendo ai nostri ospiti un'esperienza unica per ogni viaggio che scelgono di intraprendere a bordo delle nostre navi. Msc Seaside - ha aggiunto Onorato - è l'esempio perfetto del nostro costante impegno al miglioramento, è una delle navi più innovative al mondo, sia in termini di design che di esperienza di bordo. Inoltre è dotata delle più moderne e innovative tecnologie ambientali che si possano trovare su una nave”.

Bisogna anche dire che tutta la flotta di Msc Crociere è in grado di offrire agli ospiti indimenticabili vacanze in stile Europeo. A bordo gli ospiti hanno l’occasione di incontrare persone provenienti da tutto il mondo e possono scegliere, al tempo stesso, tra le più raffinate prelibatezze culinarie preparate da chef di fama mondiale, godersi l’intrattenimento esclusivo di altissimo livello, provare attività pensate appositamente per famiglie e bambini di ogni età, centri benessere di alto livello, alloggiando in cabine e suite confortevoli in grado di soddisfare ogni esigenza. A terra, inoltre, Msc Crociere offre la possibilità agli ospiti di scoprire i tesori nascosti di ogni destinazione toccata.