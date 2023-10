Auto Europa 2024, si vota oggi fino alle 23.59. Domani premiazioni anche voti giuria popolare e opinion leader

Ancora poche ore e si conoscerà il nome del modello a cui i giurati Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive (Uiga) - assieme a 150 opinion leaders e il pubblico tramite una votazione via internet sul sito Premioautoeuropa.it - hanno assegnato il titolo di Auto Europa 2024. Il voto è possibile fino alle 23,59 di oggi lunedì 23. Oggi le sette finaliste sono state a disposizione dei soci Uiga per le prove su strada e in serata, nella sede di Bosch Italia a Milano, verranno consegnate le coppe per questi sette modelli in lizza per il titolo. Domani la due giorni Uiga si concluderà con le premiazioni sempre Sempre nella sede di Bosch Italia si inizierà - dopo una conferenza con esperti su temi della transizione ecologica- alle ore 12.15 con l premiazione modello scelto dalla Giuria Popolare. A seguire (12.30) la premiazione del modello eletto dalla Giuria Opinion Leader e infine alle 12,45 la proclamazione di Auto Europa 2024.

Le sette finaliste, tutte elettriche o elettrificate, sono descritte dall’Uiga. In ordine alfabetico si parte con Audi Q8 e-Tron, un modello totalmente elettrica, è disponibile con i tre diversi livelli di potenza 250, 300 e 350 kW (quest’ultimo per la più sportiva SQ8) e due capacità di accumulo per le batterie, 95 kW per le versioni 50 e-Tron e 114 kW per le SQ8. Audi dichiara per questi modelli autonomie fino a 600 km. In finale anche Bmw Serie 5. Supera i 5 metri di lunghezza a tutto vantaggio dell’abitabilità e del comfort ed è disponibile in versione elettrica da 340 o da 601 Cv (nel caso della Dual Motor), ma anche con motorizzazioni mild hybrid diesel e benzina in attesa che, nel 2024, si aggiungano due plug-in hybrid. È elettrificata anche la Dacia Jogger Ibrida, la prima elettrificata del brand del Gruppo Renault. È una crossover che fa della concretezza, della versatilità, dei sette posti un insieme di valori che rassicurano gli utenti. La prima Dacia ibrida ha un listino che parte da meno di 25.000 euro. Recentissimo il debutto della Fiat 600e. È una crossover elettrica di dimensioni compatte (è lunga solo 417 cm) ma che assicura tanto spazio per il confort dei passeggeri. Il motore eroga 156 Cv ed è alimentato con una batteria da 54 kW. Fiat dichiara una autonomia media di circa 400 km, valore che sale a 600 in città. Nel prossimo anno arriverà in Italia la versione mild-hybrid benzina da 136 Cv. Jeep Avenger, brand Usa ma disegno italiano è una moderna interpretazione in chiave piccolo suv della voglia di avventura propria dell’iiconico marchio.

La motorizzazione è elettrica con 156 Cv che, grazie alla batteria da 54 kW/h, assicura circa 400 km di autonomia. Avenger viene proposta anche con un sistema ibrido benzina 1.2 da 101 Cv. Stile contemporaneo ma tanta tecnologia elettronica per Peugeot 408, soprattutto nell’abitacolo dove spicca l’I-Cockpit della Casa del Leone con schermo touch da 10 pollici. È offerta con un motore benzina 3 cilindri da 130 Cv o nelle versioni plug-in hybrid benzina da 180 o 225 Cv. In rampa di lancio anche la declinazione Bev. Infine in lizza per diventare Auto Europa 2024 il suv Renault Austral, l’erede di Kadjar, modello di cui è più lungo raggiungendo i 451 cm. Nell’abitacolo domina l’hi-tech con uno schermo a forma di L rovesciata da 12 pollici di fronte al conducente e uno da 9 o 12 pollci, a seconda degli allestimenti, nella zona centrale. Motori tutti elettrificati, 3 e 4 cilindri fino a 200 Cv nel caso della versione full hybrid.