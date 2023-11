Ford Italia al fianco della Rome 21K: una partnership sostenibile

Ford tra le protagoniste dell’edizione 2023 della Rome 21k, la mezza maratona che si è svolta domenica 19 novembre nel cuore della Capitale. Una partnership che si è rinnovata e che ha visto nuovamente la Casa dell’Ovale Blu impegnata di un evento sportivo che ha coinvolto i suoi partecipanti avvolgendoli di storia, cultura e bellezza. La mezza maratona Rome 21K ha toccato alcuni dei luoghi più affascinanti della Capitale. I maratoneti sono partiti dal Villaggio Olimpico passando per via del Corso, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Piazza Venezia e Teatro Marcello. Ford title sponsor della Roma 21K Una gara a carattere internazionale, maratoneti professionisti ma anche semplici amatori provenienti da 35 nazioni hanno partecipato all’edizione 2023 della Roma 21K, un evento che è stato affiancato anche da una corsa competitiva di 10 chilometri. I praticanti di fitwalking e nord walking si sono cimentati in una gara, non competitiva, la Rome 10k “fun run” che ha coinvolto anche cittadini, turisti, famiglie, giovani e meno giovani in una giornata indimenticabile e in uno scenario tra i più belli e suggestivi al mondo.

Ford in qualità di title sponsor ha esposto nel suo stand all’Auditorium Parco della Musica, una Mustang Mach-E, SUV a zero emissioni prodotto in Europa e con un DNA sportivo e la nuovissima Explorer 100% elettrica, Sport Utility Vehicle che nasce su di una piattaforma specifica e che rappresenta lo spirito outdoor di chi vuole e ama rispettare l’ambiente. Ospite d‘eccezione Giorgio Calcaterra, tre vuole campione mondiale della 100 km di ultramaratona e medaglia d’oro al valore atletico.

Ford Explorer: il SUV 100% elettrico prodotto in Europa Ford Explorer è un SUV di medie dimensioni a zero emissioni capace di ospitare fino a cinque persone. Progettato e costruito in Europa (Germania), è il veicolo perfetto per chi ama praticare sport all’aria aperta, grazie alla sua notevole capacità di carico, fino a 450 litri e a un motore completamente elettrico. Disponibile nelle varianti a trazione posteriore e integrale ha una linea dinamica, in luogo della tradizionale griglia anteriore è presente un design a “scudo”. Nell’abitacolo del nuovo Explorer i passeggeri possono connettersi con l’ambiente esterno tramite il sistema di infotainment SYNC Move che si avvale di uno schermo touch da 15 pollici. Ampio lo spazio interno così come presenti diversi vani portaoggetti di grandi dimensioni, la MegaConsole offre un caricatore wireless, il SYNC Move è compatibile via wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Di serie sono presenti i sedili anteriori e volante riscattabili, quello lato guidatore dotato di funzione memoria, il climatizzatore automatico, l’apertura del portellone posteriore “Hands-Free” che consente con un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore di accedere facilmente al bagagliaio ed il sistema keyless senza chiave.

Per la prima volta su di una Ford prodotta in Europa sono disponibili avanzati sistemi di assistenza alla guida che includono l’Assisted Lane Change, il cambio di corsia assistito (occorre che il guidatore premi la leva dell’indicatore di direzione) e il Clear Exit Assist che segnala la presenza di ciclisti in avvicinamento nei centri urbani più trafficati evitando così impatti improvvisi in caso di apertura delle portiere.

Ford Explorer farà il giro del mondo con Lexie Alford. Un viaggio che toccherà sei continenti e circa 30 Paesi, al volante del nuovo Ford Explorer Lexie Alford percorrerà oltre 28.000 km in meno di 100 giorni. Un viaggio che si ispira a quello che Aloha Wanderwell realizzò negli anni ’20 utilizzando una Ford Model T, diventando così la prima donna a fare il giro del mondo con un’automobile. Un’impresa straordinaria che racchiude lo spirito del “can do”, quella energia che portò la Wanderwell a superare numerosi ostacoli con soluzioni piuttosto atipiche, dall’uso dei buoi per tirare l’auto nelle distese di fango e sabbia alla richiesta di aiuto di persone in Cina, per spingere l’auto per chilometri visto che la guerra civile in corso impediva qualsiasi rifornimento di benzina.

Ford con la sua partecipazione al Rome 21K sostiene l’associazione “Peter Pan”. L’associazione “Peter Pan” si occupa di accoglienza gratuita nelle sue Case di famiglie con figli malati di cancro, una realtà presente sul territorio da quasi trent’anni il cui obiettivo è contrastare l’isolamento in cui spesso cadono le famiglie dei piccoli, con momenti di condivisione e assistenza durante l’intero periodo di cure.