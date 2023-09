JLR, principessa Anna in visita allo stabilimento di Halewood. Nell’ambito delle celebrazioni per 60 anni

Mentre il fratello re Carlo III era impegnato a "valutare" a fianco del presidente Macron le qualità delle auto francesi, la principessa Anna ha visitato lo stabilimento JLR di Halewood nel Regno Unito, in questo caso per celebrare il 60mo anniversario dall’avvio della produzione di veicoli nell’impianto Nell’occsione la principessa Anna ha ricevuto un approfondimento sui piani di elettrificazione e sui lavori in corso presso la struttura ed ha consegnato all’ente di beneficenza locale The Inclusive Hub una Discovery Sport, costruita a Halewood e donata da JLR. «Sono lieto di unirmi a sua Altezza Reale, al lord Lieutenant, agli ospiti d’onore e alla mia famiglia di JLR - ha detto Trevor Leeks Halewood Operations Director - per celebrare oggi il nostro anniversario di diamante della produzione di auto a Halewood».

«Attendiamo con impazienza il nuovo entusiasmante capitolo mentre l’impianto progredisce verso un futuro completamente elettrico, costruendo la prossima generazione di veicoli e realizzando la nostra strategia Reimagine e la nostra ambizione di essere il principale produttore di auto modern luxury al mondo». Durante la sua visita la principessa Anna ha anche visitato il Queen’s Green Canopy Orchard, uno spettacolare frutteto che fa parte in un ecosistema sostenibile che è stato realizzato sul posto per celebrare il giubileo di platino nel 2022.