Ferrari sotto i riflettori al Motor Valley Fest. Tra Accademia Militare di Modena e Museo Enzo esposta l'intera gamma del Cavallino

Ferrari partecipa al Motor Valley Fest 2024, evento celebrativo di aziende e marchi del distretto dei motori emiliano-romagnolo. Il Fest, in programma da giovedì 2 a domenica 5 maggio 2024 a Modena, vedrà la presenza di Ferrari a una serie di eventi, oltre che l’esposizione della sua attuale gamma. Nel cortile d’onore dell’Accademia Militare di Modena sarà presente la SF90 XX Spider, vettura ibrida plug-in in edizione limitata. Al Museo Enzo Ferrari il pubblico potrà invece ammirare, solo per questo fine settimana, la Ferrari Roma, la Ferrari Roma Spider, la Ferrari Purosangue, la 296 GTB e la 296 GTS.

Per quanto riguarda il lato convegnistico di Motor Valley Fest, Davide Abate (Chief Technologies & Infrastructures Officer) partecipa al Top Table del convegno inaugurale di giovedì 2 maggio alle ore 9.30 presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Venerdì 3 maggio alle ore 9.30 sarà la volta di Silvia Gabrielli (Chief Digital & Data Officer), che partecipa alla tavola rotonda “Digitalizzazione e intelligenza artificiale”, nonché di Carlo Palazzani e Angelo Nivola (rispettivamente Head of Exterior Design, Sports Cars e Head of Interior Design, Sports Cars) che interverranno al talk sul design automobilistico alle ore 14.30. Alle 15.00, infine, il consueto appuntamento con il Talent Talk Ferrari in cui studenti universitari e post-universitari riceveranno informazioni sulle connessioni tra alta formazione e mondo del lavoro proposte dalla Casa di Maranello, che si terrà al Teatro del Collegio di San Carlo alla presenza di Giuliano Salvi (Endurance Race Cars Track Operation Manager) e Federico Badoer (Employer Branding and University Relations Specialist).