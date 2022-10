Micro protagonista della micromobilità: quattro intriganti proposte al Salone dell’Auto di Parigi

PARIGI - Micro, azienda svizzera fondata nel 1999 da Wim Ouboter e protagonista indiscussa della micromobilità elegante e sostenibile, ha presentato una gamma di veicoli esclusivi al Salone di Parigi: Microlino Lite, la frizzante Microlino Spiaggina Concept, Microlino 2.0 e lo scooter Microletta.

Le quattro proposte della casa elvetica, con produzione torinese, coniugano sapientemente il design e lo stile italiano con l’affidabilità e la cura dei dettagli tipici della produzione d’oltralpe. Il risultato è una soluzione di mobilità urbana completa, innovativa, accattivante e a zero emissioni.

Microlino Lite sfoggia un look moderno, grazie al suo design distintivo e divertente, rivolgendosi ai clienti più giovani. Con una velocità massima di 45 km/h, rientra nella categoria L6e, dimostrandosi ideale per le tratte urbane. L’esclusiva Microlino Spiaggina Concept, la cui produzione in serie limitata è prevista per la prossima estate, prende ispirazione dall’iconicità indiscussa dei veicoli di piccole dimensioni degli anni Sessanta, reinterpretandoli in chiave moderna. È un tributo alla Dolcevita italiana, con i suoi raffinati elementi di design e i richiami al mondo marino e nautico: sarà il veicolo elegante e trendy ideale per le destinazioni estive.

Microlino 2.0, veicolo elettrico leggero di categoria L7e, è disponibile in tre versioni di batteria. Connubio perfetto tra utilità e praticità, le sue dimensioni compatte e la porta anteriore lo rendono il miglior alleato per i parcheggi, senza tralasciare lo spazio per due passeggieri ed un bagagliaio sorprendentemente capiente. Con il suo tetto apribile, il design frutto delle linee apprezzate in tutto il mondo del made in Italy e le sue numerose opzioni di customizzazione – colori, interni, equipaggiamento – è un vero e proprio veicolo lifestyle ed è il primo della sua categoria ad avere una struttura monoscocca in acciaio e alluminio, che lo rendono più sicuro e resistente.

Infine, per gli amanti delle due, o, in questo caso, tre ruote, c’è anche Microletta, uno scooter a tre ruote presentato per la prima volta nel 2020 che incarna a pieno il tipico design del brand, intriso di modernità e, al contempo, fascino retrò. Con due ruote anteriori per una maggiore stabilità, una batteria removibile con un’autonomia di oltre 100 km ricaricabile comodamente nel salotto di casa, Microletta è sinonimo di versatilità di utilizzo e sicurezza.