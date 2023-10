Hyper Urban Crossover, Nissan svela il concept per il Japan Mobility Show. Elettrico, sostenibile e integrato nell’ambiente urbano

In attesa del Japan Mobility Show, che prenderà il via a Tokyo il 26 ottobre, Nissan si prepara a mostrare nuovi concept elettrici, ognuno caratterizzato dalla parola hyper, e rappresentato da un personaggio simbolico, il primo dei quali, l’Hyper Urban crossover, è stato svelato in rete. Il suo stile si adatta perfettamente ai gusti di una clientela rappresentata dai professionisti delle aree urbane e suburbane che hanno come priorità la sostenibilità ambientale. Infatti, si presenta raffinato e moderno per integrarsi armoniosamente con l’ambiente.

Gli esterni della vettura, di colore giallo lime, cambiano tonalità cromatica a seconda dell’angolazione con cui vengono raggiunti dalla luce, mentre le porte anteriori e posteriori sono ad apertura verticale.

Gli interni sono stati progettati per integrarsi negli spazi urbani. Ispirati a triangoli caleidoscopici, il cruscotto e il display hanno la caratteristica di poter essere personalizzati dal proprietario in base ai propri gusti. Senza contare che i sedili anteriori possono essere ripiegati sui sedili posteriori, creando un comodo spazio simile a un divano. Inoltre, grazie alla sua tecnologia V2H, è in grado di fornire energia alle abitazioni, consentendo un significativo risparmio sui costi energetici e riducendo la pressione sulla rete elettrica.