Personal Car Shopper si diventa studiando, ecco il primo Master per esserlo davvero

Da venditore di auto a consulente la cui professionalità sia evoluta a tal punto da essere accostata a quella di un personal shopper. È questa l’obiettivo del primo Master in Personal Car Shopper tenuto dalla IUL – Università Telematica degli Studi e promosso dalla Federazione Nazionale Personal Car Shopper (FEPECS).

LA FEPECS è nata nel 2018, aderisce alla Confederazione AEPI ed è l’unica associazione europea che raggruppa i personal car shopper con lo scopo di salvaguardare, tutelare e formare questa figura professionale la quale, con un approccio multidisciplinare, associa elevate competenze nel mondo della mobilità e la capacità di comprendere ed assistere l’automobilista o l’azienda che deve districarsi in un panorama sempre più variegato di soluzioni e tecnologie.

A questo serve questo Master di I livello, aperto a chi detiene un diploma di Laurea o titolo equipollente, che è stato presentato presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica alla presenza del sottosegretario al Ministero del Lavoro, Claudio Durigon, del presidente di FEPECS e vice presidente AEPI. Andrea Cordero di Montezemolo, del direttore generale della IUL, Massimiliano Bizzocchi oltre ad altre personalità del mondo delle Istituzioni e dell’automotive e a Tony D’Ambrosio, primo ispiratore della professione del Personal Car Shopper e che ha presentato i contenuti del nuovo Master.

Il percorso formativo approfondisce temi che riguardano competenze tecniche, giuridiche e relazionali. L’obiettivo è formare un professionista pronto ad immettersi sul mercato rispondendo a regole deontologiche orientate alla tutela del consumatore. Il Personal Car Shopper deve dunque conoscere i principi fondamentali dei sistemi meccanici e meccatronici, i differenti tipi di propulsione, i sistemi di sicurezza e le tematiche ambientali in relazione alle energie rinnovabili in modo da orientarsi tra le scoperte scientifiche, individuare le tendenze e valutare l’impatto di tali trasformazioni sulla società e sul consumatore.

A livello giuridico il Personal Car Shopper deve essere in grado di esaminare i contratti che vengono proposti ai suoi clienti o di negoziarli, conoscere le leggi fiscali che riguardano i diversi tipi di figure giuridiche e i relativi sgravi fiscali per poter orientare il cliente fornendo al suo commercialista tutti gli elementi necessari alla valutazione finale. Il corso fornisce infine competenze comunicative, per sviluppare le capacità di ascolto attivo e saper porre le domande con l’obiettivo di individuare i bisogni del cliente ed entrare in relazione con lui. Il Master comprende anche un modulo specifico sul personal branding, elementi generali di informatica e di utilizzo dei più comuni CRM.

Il Master in Personal Car Shopper costa 1.616 euro, pagabili in tre rate, e le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre mentre l’inizio dei corsi è previsto entro la fine dello stesso mese. Nove i moduli previsti più project work online, tirocinio in presenza e la discussione di una tesi finale. Il corso dura 1.500 ore e vale 60 CFU (crediti formativi universitari).