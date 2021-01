Rheinmetall - MAN forniranno a Esercito Tedesco 1401 camion. JV firma contratto del valore di 543 milioni di euro

BERLINO - Il Governo di Berlino ha assegnato alla joint venture formata da Rheinmetall AG e MAN Truck & Bus (AG azienda del Gruppo Volkswagen) un contratto del valore di 543 milioni di euro per la fornitura aggiuntiva alle Forze Armate Tedesche di 1.401 camion militari della famiglia HX nell'ambito del programma del Bundeswehr Unprotected Transport Vehicle (UTV). La consegna dei mezzi, che si aggiunge alle unità già prodotte nell'ambito di un precedente contratto per complessivi 3.271 UTV, è prevista per il 2021 e il 2022.

Il finanziamento per l'acquisto di questi veicoli, che sono peraltro utilizzabili per operazioni di supporto alla popolazione, proviene - si legge nella nota di Rheinmetall - dal pacchetto di recupero pandemico del Governo Federale Tedesco.

L'approvvigionamento include camion HX42M 66 (cioè con trazione su tutti i tre assi) con un carico utile di 5 tonnellate e camion HX44M 88 (trazione su quattro assi) con una capacità di carico di 15 tonnellate. I nuovi camion UTF sostituiranno gradualmente i fidati ma vecchi MAN KAT1 MIL GL della Germania e miglioreranno la capacità logistica dell'Esercito Tedesco.