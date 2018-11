Seat punta forte sulla connettività 5G: concept Cristobal fa il pieno di sicurezza hi-tech

BARCELLONA - La connettività non è esclusiva del mondo della telefonia, ma rappresenta pure il futuro delle quattro ruote. Perché più è rapido il passaggio di informazioni, più sono rapide e semplici le soluzioni per il mondo automotive. Allo Smart City Expo World Congress di Barcellona, Seat presenta nuovamente la concept Cristobal. Una “seconda” assoluta, perché lo scorso anno lo stesso prototipo, con la medesima denominazione, era su base Leon. Questa volta spetta invece ad Ateca mettere in campo il progresso della Casa di Martorell.

Il progetto 5G di Seat ha coinvolto un partner importante come Telefonica, ma riguarda anche una serie di nuovi sistemi di assistenza alla guida che prossimamente saranno disponibili sulla gamma spagnola. Non novità in senso assoluto, trattandosi di dispositivi noti nel mondo automotive, ma certamente inediti per Seat. Come ad esempio il cruise control adattativo in grado di regolare la velocità in funzione dei segnali stradali presente sulla Cristobal a Barcellona. Oppure ancora il sistema Exit Assistant, che evita di aprire le portiere accidentalmente quando sopraggiungono bici o motociclette.

Quanto invece alla connettività, il fattore 5G è altrettanto determinante ma se e solo le infrastrutture sono adeguate alle esigenze della connettività. Se ad esempio state girando all’interno di una strada buia, dove stanno per attraversare uno o più pedoni, chi potrebbe allertarvi? Il lampione connesso in 5G che rileva la presenza di persone, accende la luce per illuminare quella porzione di strada, ma informa istantaneamente l’auto che ha appena effettuato la svolta, che ravvisa il conducente con un segnale di alert. Un esempio che rappresenta una soluzione che sulla carta sembrerebbe davvero semplice e dall’utilizzo immediato.