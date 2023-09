Suzuki “ha orecchio” per la musica. Insieme ad Amadeus nello show “Arena Suzuki dai ‘60 ai 2000” su Rai1 dal 23 settembre

La musica dagli anni Sessanta ai giorni nostri, firmata Suzuki. La casa di Hamamatsu ci mette la faccia, e le orecchie, per l’evento Arena Suzuki dai ‘60 ai 2000, uno show musicale condotto da Amadeus e organizzato all’Arena di Verona per il 18,19 e 20 settembre. Non solo un concerto di nomi noti di quattro decenni della musica italiana e non solo, ma una vera e propria playlist dal vivo di successi che hanno un lungo periodo e interpretati dagli artisti originali. L’evento sarà trasmesso da Rai1 in tre prime serate, nelle giornate di sabato 23 settembre, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre.

In tutte le occasioni, lo spettacolo di Arena Suzuki dai ‘60 ai 2000 sarà preceduto in Tv da una pillola di anteprima, che vedrà Amadeus protagonista assieme ad alcuni modelli Suzuki come S-Cross 1.5 Hybrid 140 volt 4x4 Allgrip e, insieme a lui, Massimo Alberti, dj della Suzuki Console, a bordo di una Ignis Top Hybrid 1.2 4x4 Allgrip. Durante le tre serate di Arena Suzuki dai ‘60 ai 2000 si alterneranno famosissimi brani delle varie decadi, lanciati direttamente dal padrone di casa Amadeus, nel ruolo che ben conosce, ovvero quello di dj. La presenza di Suzuki ad Arena Suzuki dai ‘60 ai 2000, conferma anche il legame e il supporto di Suzuki alla grande passione nazionale per il mondo della musica, italiana e internazionale, a cominciare dal Festival di Sanremo che vede Suzuki nei panni d Auto del Festival di Sanremo dal 2014.