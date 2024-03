Suzuki, Swift cambia: arriva la 4^ generazione. Il nuovo 3 cilindri 1.2 da 83 cv abbinato a un sistema ibrido a 12 volt

Forte di un 2023 chiuso in netta crescita, con un incremento delle vendite del 61,6% in Italia, Suzuki si appresta a vivere un ulteriore anno da protagonista. I risultati positivi sono dovuti sicuramente a un’offerta valida e collaudata nel tempo. Sfruttando lo slancio positivo, la Casa di Hamamatsu ha svelato la quarta generazione della Swift. Venduta dal 2005 ad oggi in 169 paesi e oltre 9 milioni di unità, di cui più di 500.000 in Italia, la piccola giapponese è senza dubbio tra le auto più iconiche degli ultimi anni per Suzuki. Pur mantenendo una continuità visiva con l’ultima versione, la nuova Swift presenta forme più arrotondate a partire dal frontale caratterizzato da una generosa calandra e dai fari LED con una firma a L. Se nella vista laterale possiamo osservare il tetto “sospeso”, grazie ai montanti neri, sul posteriore spiccano i gruppi ottici tridimensionali.

Oltre a essere accogliente, l’abitacolo offre una buona abitabilità. In particolare la plancia è orientata verso il guidatore, con tutti i comandi fisici a portata di mano. Il touch screen da 9” per l’infotainment offre un’elevata connettività e una buona usabilità, più tradizionale il cruscotto dotato di strumenti analogici e un piccolo display.



Decisamente scattante, la Swift adotta il nuovo 3 cilindri 1.2 aspirato da 83 cv che, abbinato a un sistema ibrido a 12 volt, garantisce una buona coppia anche ai bassi regimi e un’elevata efficienza. A diminuire sono i consumi, che si attestano sui 22,7 km al litro, e le emissioni pari a 96 grammi di CO2 al km.

Il cliente può optare per un cambio manuale a 5 rapporti o per il rinnovato automatico CVT. Realizzata sulla piattaforma Heartect, la Swift si conferma compatta grazie alle sue dimensioni di 3,86 metri di lunghezza e 1,69 di larghezza. Lo sterzo, diretto e preciso, associato ad un passo di 2,45 metri rendono la vettura agile. A donarle carattere in curva ci pensano anche le sospensioni ben tarate e un peso contenuto di 919 kg che sale a 995 kg per la 4WD. Quest’ultima, tramite un albero di trasmissione e differenziale a giunti viscosi, trasferisce in caso di scarsa aderenza la trazione anche alle ruote posteriori. Ancora più efficienti gli ADAS che sono stati ulteriormente incrementati. La Suzuki Swift è offerta a 22.500 Euro in un unico allestimento ricco e completo, mentre per la 4 ruote motrici il prezzo sale a 24.500 Euro. Per la Swift Sport bisognerà invece attendere l’andamento del mercato.



Puntando lo sguardo verso il prossimo futuro, Suzuki è pronta a lanciare la sua prima auto elettrica. Vista in occasione dell’ultimo Salone di Tokyo, la eVX è ormai vicina alla sua versione definitiva. Basata su una piattaforma inedita e con uno stile totalmente nuovo, il Suv dovrebbe avvicinarsi come dimensioni all’attuale S-Cross garantendo un’autonomia di circa 500 km. Non solo, Suzuki è impegnata su vari fronti per la mobilità tra cui l’uso del biocarburante e l’idrogeno, uno sguardo completo sul futuro adottando il noto pragmatismo nipponico.