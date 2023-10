Citroën ë-C3, la quarta generazione è la prima elettrica costruita in Europa a meno di 24mila euro

PARIGI – Quarta generazione per la Citroën ë-C3 che diventa elettrica ed è la prima auto ad emissioni zero costruita in Europa con un prezzo al di sotto dei 25mila euro, anzi sotto i 24mila perché costerà 23.900 euro. Una novità fondamentale per un nome che ora è preceduto dalla ‘e’ (con la dieresi) e vuol dire il 29% delle vendite per la casa francese con le quali copre l’11% del segmento B in Europa e che dal 2002 ha conquistato 5,6 milioni di clienti dei quali quasi un milione in Italia.

La nuova Citroën ë-C3 è basata sulla nuova piattaforma globale “Smart Car”, concepita primariamente per veicoli elettrici – ma non solo – ed è lunga 4,01 metri mentre è alta 1,57 metri, dunque 100 mm più di prima con un’altezza da terra che cresce da 135 a 163 mm. Dunque un crossover più che una 5 porte classica, ma questo non vuol dire che la ë-C3 sostituisca anche l’Aircross che avrà presto la sua degna erede. Lo stile si ispira al concept Oli ed è caratterizzato dalla stessa forma a C rovesciata sia dei fari sia delle luci posteriori. La nuova C3 è anche la prima Citroën con il nuovo logo composto dal double chevron dallo spessore costante racchiuso all’interno di un ovale verticale.

La nuova nata offre un posto guida sistemato 100 mm più in alto con uno spazio utile per la testa cresciuto di 30 mm mentre chi ha già una C3 sappia che è larga 1,76 metri, solo 6 mm in più rispetto all’attuale, all’interno troverà un abitacolo ancora più spazioso e con misure superiori alla media del segmento. Il bagagliaio ha una capacità di 310 litri e può essere ampliato abbattendo il divanetto posteriore 60/40. Innovativa la strumentazione che è concentrata su un head-up display, posizionato di fronte al guidatore sotto la palpebra che abbraccia tutta la plancia e visivamente al di sopra della corona del volante dalla forma schiacciata. Al centro c’è lo schermo da 10,25” del sistema infotelematico interconnesso wireless con l’app sullo smartphone.

Questa soluzione, unitamente a diversi livelli di connettività, è riservata all’allestimento superiore denominato Max mentre per quello base You ci sarà una docking station tramite la quale collegare il proprio dispositivo in NFC sfruttandone tutto il potenziale insieme altre funzioni della vettura grazie alla già citata app che servirà anche alla gestione del processo di ricarica, operazione possibile in 540mila colonnine in tutta Europa. Tra le caratteristiche tipicamente Citroën ci sono i sedili Advanced Comfort, applicati per la prima volta ad una vettura di questo segmento, e le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions i cui ammortizzatori sono provvisti di un doppio smorzatore idraulico. Una combinazione che promette una qualità di marcia superiore.

Completa la dotazione di sicurezza che prevede la frenata automatica d’emergenza da 5 a 135 km/h, l’allerta per l’allontanamento della corsia, il monitoraggio della stanchezza del guidatore, il riconoscimento dei segnali interconnesso con il controllo automatico della velocità, l’assistenza alla partenza in salita, il commutatore automatico per i fari. La parte elettrica prevede un motore anteriore da 83 kW che permette alla ë-C3 di accelerare da 0 a 100 km/h in 11 secondi e di raggiungere una velocità massima (limitata) di 135 km/h. La batteria è posizionata, come al solito, sotto il pavimento della vettura, ed composta da celle LFP (Litio-Ferro-Fosfato) per una capacità di 44 kWh e un’autonomia dichiarata di 320 km. Il caricatore di bordo è da 7,4 kW o 11 kW in corrente alternata e da 100 kW in corrente continua con la possibilità di passare dal 20% all’80% di carica in 26 minuti.

La nuova Citroën ë-C3 sarà prodotto presso lo stabilimento di Trnava in Solvacchia e come detto, la sua arma migliore è il prezzo: 23.900 euro al netto degli incentivi che dunque possono togliere alla cifra da spendere tra 3mila e 5mila euro. In più, ci saranno formule di leasing che permetteranno di prenderla con 99 euro al mese ed un anticipo al di sotto dei 4.000 euro, dunque le stesse cifre richieste al momento per la rateazione di una C3. Nel 2025 arriverà una versione con autonomia da 200 km con un prezzo inferiore a 20mila euro e, prima ancora arriveranno versioni dotate di motori a combustione interna, anche se per ora non se ne conoscono le caratteristiche. L’obiettivo per l’Italia, a gamma completata, è di raggiungere con la nuova ë-C3 il 20% delle vendite di C3 mentre per l’Europa il marchio Citroën punta al 5% di quota.

La nuova Citroën ë-C3 si può già prenotare e si potrà comprare anche online facendosela consegnare, se lo si desidera, a casa allo stesso prezzo che si trova dal concessionario e le prime consegne inizieranno per la primavera del 2024.