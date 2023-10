Gualtieri: «Chiesto giro di vite su infrazioni e velocità auto. Però deve cambiare mentalità, il pedone non è un intralcio»

«Al comandante dei vigili ho detto: dobbiamo smetterla con questa idea che a Roma si può stare in doppia fila e non succede niente, che si può fare qualsiasi cosa, e il limite di velocità è un optional. Abbiamo avuto una sequenza di incidenti che mi ha colpito in modo terribile». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato dal TgCom. Gualtieri ha fatto riferimento in particolare alla turista investita martedì scorso al Teatro di Marcello, a pochi passi dal Campidoglio: «Le strisce pedonali c’erano, una macchina s’era fermata per farli passare, ma poi arriva un’altra macchina a velocità sostenuta... ci saranno le indagini ma lì non ci sono situazioni critiche, noi abbiamo monitorato tutti i black point (i punti ad alta incidentalità stradale, ndr) e lì non era segnalato come punto critico. Io ho fatto subito mettere l’autovelox - ha aggiunto Gualtieri - però è umiliante che si debba mettere un autovelox a Teatro di Marcello quando nelle altre capitali europee se una persona mette i piedi sulle strisce le auto si fermano. A Roma sembra che ti fanno un favore. Deve anche passare nella cultura delle persone che non si può considerare il pedone un intralcio: la macchina si deve fermare. Abbiamo fatto una campagna, non bere, non stare al telefonino, abbiamo investito risorse - ha concluso - Oggi sono sconsolato».