DS E-Tense Fe23 in "abito da sera" per l'EPrix di Monaco. Tute, caschi e una vettura stradale speciale per Vergne e Vandoorne

PARIGI – La Ds Penske rende omaggio all'ePrix più esclusivo della stagione, quello di Montecarlo, con una livrea speciale riservata alla monoposto E-Tense Fe23. «Per questa gara davvero speciale e unica, abbiamo ideato una Ds E-Tense FE23 altrettanto speciale e unica», ha spiegato Eugenio Franzetti, direttore di Ds Performance. In pratica un bolide in... abito da sera. Ossia in nero corvino, una tinta utilizzata anche in precedenza, anche se quella che risalta maggiormente di solito è quella “oro”.

Il costruttore francese del gruppo Stellantis è ampiamente titolato a fare ricorso al colore del metallo pregiato dall'alto dei suoi 4 titoli mondiali, dei 16 ePrix vinti in 112 gare, dei 48 podi e delle 23 pole conquistate finora. Le monoposto Ds Penske in versione “Grand Gala” saranno pilotate come sempre da Jean Eric Vergne e da Stoffel Vandoorne, tre allori individuali complessivamente.

A Monaco, dove si corre sabato 27 aprile (ePrix numero 8 della decima stagione, quello che chiude la prima metà del campionato), i due piloti sfoggeranno anche tute e caschi adatti all'occasione e, soprattutto, beneficeranno di una navetta fuori dall'ordinario, una Ds 7 E-Tense 4x4 360° con la medesima verniciatura delle monoposto. Nel corso del fine settimana, agli appassionati verrà riservato anche un manifesto realizzato dagli specialisti di “Automobilist”: il poster è disponibile sul sito web dell'azienda.

«Ispirandosi alle serate esclusive del Principato – ha cncluso Franzetti – anche la nostra vettura ha indossato smoking e cravatta nera per il "Grand Gala". Abbiamo creato non solo una straordinaria livrea, ma anche delle tute e dei caschi incredibili per i piloti, sempre ispirati al tema del "Grand Gala"».