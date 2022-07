Nissan, è tutto un altro ibrido. Con il raffinato schema E-Power il bimotore Qashqai si guida come un elettrico puro

Finalmente qualcosa si muove per Nissan e, dopo il ritorno all’attivo, anche le vendite vedono progressi, almeno in termini di quota in un mercato dove, visto il generale ribasso dei volumi, è importante migliorare la penetrazione o non perdere posizioni. E così sta facendo la casa giapponese che nel mese di maggio in Italia ha addirittura migliorato il numero di vetture immatricolato superando la soglia psicologica del 2% che non vedeva da tempo. Il merito è prima di tutto della nuova Qashqai che sta finalmente ingranando facendo valere non solo i diritti storici su un segmento che ha inventato, ma anche le qualità di un prodotto che si prepara ad accogliere anche un’altra attesa novità: l’E-Power, un sistema ibrido in serie che offre le sensazioni di guida di un elettrico.

In Giappone esiste già dal 2017 per i modelli Kick e Note, ma quello per l’Europa sarà ben diverso. Il motore elettrico infatti, l’unico collegato alle ruote, ha ben 140 kW mentre quello a scoppio, il cui unico scopo è produrre energia, è un raffinato 3 cilindri 1.5 da 158 cv a cilindrata variabile che, grazie ad un esclusivo dispositivo, aumenta o diminuisce il rapporto di compressione (da 8:1 fino a 14:1) per avere la massima efficienza o le massime prestazioni. A questo proposito, sono finalmente noti i numeri. La Nissan Qashqai E-Power raggiunge 170 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e consuma 5,3-5,4 litri/100 km pari a 119-122 g/km di CO2.

Ma al di là delle cifre, sono le sensazioni che fanno la differenza perché l’elettrico ha 330 Nm subito disponibili con la massima fluidità e si può anche guidare con l’E-Pedal Step, il sistema che permette di rallentare la vettura fino a 10 km/h modulando il sollevamento del pedale dell’acceleratore. Finalmente noto è anche il listino: si va da 36.270 euro dell’allestimento Acenta fino ai 45.020 euro della Tekna+, dunque 2mila euro in più rispetto alla corrispondente versione con motore 1.3 da 158 cv che è però più lenta in accelerazione (0-100 km/h in 9,2 s.) e ha emissioni di CO2 superiori del 16-20%.

Lo stesso sistema lo vedremo presto anche sulla X-Trail di nuova generazione con l’aggiunta di un motore elettrico in più per le ruote posteriori. Anche in questo caso la tecnologia sarà vicina a quelle delle auto elettriche perché ci sarà il sistema E-4orce che vedremo anche sulla Ariya, il nuovo crossover ad emissioni zero il cui stile raffinato e minimale vuole incarnare il nuovo corso del costruttore giapponese. Anche in questo caso, dopo gli annunci, ci sono le prime certezze: arriverà nei concessionari da ottobre con un listino che va dai 50.500 euro della versione a trazione anteriore da 160 kW e batteria da 63 kWh fino ai 63.500 euro di quella da 225 kW con trazione integrale (0-100 km/h in 5,7 s.) e batteria da 87 kWh che equipaggia anche la versione di mezzo da 178 kW 2WD con la batteria grande e autonomia da 520 km.

L’altra grande novità sta arrivando in questi giorni ed è la Juke Hybrid che, grazie allo stesso sistema full-hybrid delle Renault Clio, Captur e Arcana, ha una potenza di 145 cv, dunque 20% in più rispetto alla versione con il 3 cilindri a benzina da 114 cv con consumi inferiori del 20% e la possibilità di marciare fino all’80% del tempo in città. La quinta novità per il 2022 la troviamo già per strada ed è il Townstar, il nuovo veicolo commerciale chiamato a sostituite l’EV-200. In gamma un 1.3 a benzina da 130 cv e un elettrico da 90 kW con una batteria da 44 kWh che assicura 285 km di autonomia. L’obiettivo è raggiungere il 75% delle vendite elettrificate in Europa entro il 2023 – anno nel quale Nissan abbandonerà lo sviluppo di motori a combustione interna – e proseguire nel percorso che salterà il plug-in hybrid e la porterà al 100% di vendite elettriche attraverso 23 modelli, 15 dei quali ad emissioni zero. Tra questi, un piccolo crossover e una city car lunga circa 4 metri che potrebbe chiamarsi Micra.