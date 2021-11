Grecale pronta al lancio, Maserati allarga i confini. Il Tridente inizia un processo di cambiamento senza precedenti

Il Tridente modenese ha iniziato un processo di cambiamento senza precedenti. Stabilito che il polo di Mirafiori diventerà centrale per l’attività di Maserati, ora la partita si gioca tutta sui prodotti. E quando si tratta di novità “l’elemento” elettrificazione diventa di fatto dominante. Lusso e sostenibilità, unitamente alle performance, sono rappresentativi dell’ambito in cui l’azienda che fa capo a Stellantis ha deciso di muoversi. La recente MC20, per il momento disponibile solo in edizione termica, allargherà la propria gamma ad una versione esclusivamente elettrica.

Un formato, quello elettrico, che diventerà il riferimento della nuova famiglia di modelli. Vetture dai nomi altisonanti, come la nuova edizione di GranTurismo, in attesa nel 2022. Auto che alla tradizione dei motori a combustione Maserati offrirà anche una versione elettrica. Ma l’assoluta protagonista della nuova stagione modenese è la Grecale. Il Suv che apre le porte all’universo del Tridente, che prende forma dalla celebre piattaforma Giorgio. Causa carenza di chip il lancio è slittato di qualche tempo, ma questo non cambia il fatto che si tratta di un modello cruciale per l’evoluzione del mercato Maserati. Arriverà anche una versione elettrica.