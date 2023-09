Byd svela in Cina il nuovo Yangwang U8 Premium Edition. Veicolo elettrico pensato anche per condizioni estreme

Parte dalla Cina il percorso di Byd U8 Premium Edition, il veicolo che l’azienda cinese leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia e di batterie, ha lanciato oggi ufficialmente con il suo sub-brand premium Yangwang. Il prezzo per il mercato cinese sarà di 1.098.000 Rmb e le consegne inizieranno a ottobre di quest’anno. L’ U8 Premium Edition vanta un sistema di propulsione ibrido plug-in che offre un’autonomia Cltc (Comprehensive Long Trip Capability) fino a 1000 km, garantendo tranquillità anche durante le avventure in fuoristrada.

L’ U8 Yangwang è alimentato da due tecnologie, ovvero la piattaforma e⁴ e il sistema di controllo idraulico intelligente della scocca DiSus-P. Pensati per l’avventura sono dettagli come il serbatoio rinforzato, la stabilizzazione in caso di foratura degli pneumatici e il galleggiamento di emergenza, garantendo al tempo stesso sicurezza e prestazioni. La piattaforma e⁴ di Byd è anche la prima piattaforma al mondo con tecnologia a quattro motori indipendenti prodotta in serie. Il Byd DiSus Intelligent Body Control System è poi un’altra innovazione proprietaria che migliora l’agilità e la compatibilità del veicolo in vari scenari di guida. Riduce il rischio di ribaltamento, minimizza lo spostamento degli occupanti durante le curve, le accelerazioni e le frenate ad alta velocità e protegge il veicolo da danni in condizioni stradali difficili.

L’ U8 Premium Edition supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 110 kW, consentendo una carica dal 30% all’80% in 18 minuti. In condizioni estreme, come alluvioni improvvise o ostacoli d’acqua fuori strada, l’ U8 Premium Edition può rimanere a galla fino a 30 minuti, mantenendo la stabilità e il galleggiamento per consentire una rapida fuoriuscita dal veicolo. All’interno, l’abitacolo simmetrico a doppio strato dell’ U8 Premium Edition presenta un display centrale Oled Galaxy Curved da 12,8 pollici, due schermi longitudinali da 23,6 pollici per il conducente e il passeggero anteriore e sedili in pelle Nappa di alta gamma abbinati al legno africano Sapele.