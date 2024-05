Maserati, Folgore a cielo aperto. Arriva la GranCabrio: 4 posti, ha 3 motori a batteria e supera gli 800 cv

Nella città che diede i natali a Federico Fellini, non si può che non pensare subito alla Dolce Vita nell’ammirare la nuova Maserati GranCabrio Folgore. L’eleganza delle forme, il design suadente e lo stile inconfondibile della scoperta del Tridente riportano subito alla mente quegli anni ’60 in cui l’Italia veniva associata alla bellezza, al gusto e al piacere della vita. Il tempo passa e, con esso, anche la moda, ma alcune vetture difficilmente invecchiano. È proprio il caso della GranCabrio Folgore destinata a diventare una vera icona di stile.

In occasione dei suoi 110 anni di storia, il marchio del Tridente ha svelato la sua ultima creatura nel cuore della Riviera Romagnola. “Made in Thunder”, ovvero forgiata dal tuono, con questo slogan ha fatto il suo ingresso la GranCabrio Folgore nel corso del Maserati Folgore Day. La cabriolet della Casa di Modena, già a un primo sguardo, è la perfetta sintesi tra passato e futuro in cui lusso ed eleganza si fondono al piacere di guida e al senso di velocità. La GranCabrio Folgore entra in un segmento dove sono presenti ancora pochi rivali. Non solo cabriolet ma, visti i suoi 4 posti, una vera Gran Turismo in grado di coniugare l’efficienza dell’elettrico senza rinunciare alle performance. Sotto l’aspetto di una vettura di lusso, si cela una sportiva derivata dall’esperienza maturata in Formula E che la fanno diventare la cabriolet elettrica più veloce attualmente in circolazione. Il frutto di questa magia è dovuto ai tecnici che hanno lavorato parallelamente alla GranTurismo e alla GranCabrio Folgore permettendo di creare due vetture altamente performanti e molto simili per qualità dinamiche.



Lunga 4,96 metri, larga 1,96 e alta 1,37, la GranCabrio pesa solo 80 kg in più rispetto alla versione coupé, per un totale di 2.340 kg. Lo stile inconfondibile reinterpreta in chiave moderna le vetture da corsa del passato di Maserati partendo dalla calandra ovale, con al centro il logo del Tridente, i passaruota bombati fino ad arrivare ai fianchi muscolosi. Non manca la firma luminosa dei fari e delle luci LED. Perfettamente armonizzata la capote in tela disponibile in 5 colori e che può essere azionata fino a 50 km/h, si apre in 14 secondi e si richiude in 16. Tutto è stato accuratamente sviluppato per garantire la guida open air senza compromessi: con il neck warmer che riscalda il collo, mentre il wind stopper consente di ridurre le turbolenze nell’abitacolo.

A tal proposito gli interni presentano una cura sartoriale, senza tralasciare uno sguardo all’ambiente facendo ampio uso di materiali sostenibili come l’ECONYL, un nylon rigenerato lavorando al laser le reti da pesca e gli scarti di tessuto.

La sportività è ben presente con i sedili e la pancia dotata di un quadro strumenti digitale, l’head-up display, e il touch screen centrale che, tramite il sistema multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant), consente di gestire facilmente le principali funzioni della vettura.ltre ad assaporare la guida in assoluto silenzio, si può optare per una firma sonora digitale ispirata al suono dei V8 realizzati da Maserati e diffusa per mezzo di un impianto audio appositamente realizzato da Sonus Faber. La GranCabrio Folgore, come la GranTurismo, è spinta da un powertrain composto da tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori, a magneti permanenti azionati da inverter al carburo di silicio derivati dalla Formula E.



Ogni motore può essere controllato indipendentemente rendendo la distribuzione della coppia più efficace e, di conseguenza, la vettura veloce anche nei tratti più guidati. Tutto questo si traduce in una potenza di 760 cv, che nella modalità MaxBoost arrivano a 830 cv, e una coppia di 1.350 Nm. La cabriolet del Tridente tocca i 290 km/h di velocità e copre lo 0-100 km/h in 2,8 secondi. Il guidatore può, inoltre, scegliere tra 4 modalità di guida (Max Range, GT, Sport e Corsa) a seconda se vuole sportività o una maggiore autonomia.

Nata su una piattaforma elettrica con architettura a 800 volt, la GranCabrio Folgore sfrutta un telaio costruito con materiali leggeri, ad esempio alluminio e magnesio assieme all’acciaio ad alte prestazioni. Ciò si traduce in una elevata rigidità torsionale, nonostante l’assenza del tetto, e un’ottima dinamica. La batteria da 92,5 kWh, a forma di T per ridurre gli ingombri e abbassare il baricentro, è in grado di garantire fino a 447 km di autonomia nel ciclo WLTP. Tramite la ricarica rapida, fino a 270 kW in corrente continua, la GranCabrio Folgore può essere caricata dal 20 all’80% in appena 18 minuti. Oltre alle 6 colorazioni base, la GranCabrio Folgore potrà essere ampiamente personalizzata grazie al programma Maserati Fuoriserie che presenta abbinamenti esclusivi sia per la carrozzeria che per gli interni. In arrivo entro l’estate, la cabrio elettrica verrà offerta ad un prezzo che partirà da 210.700 Euro.