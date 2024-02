Citroen C4 e C4 X Hybrid 136, con sistema Mhev a 48 volt fino al 50% degli spostamenti urbani in modalità elettrica

Al debutto le nuove Citroen C4 e C4 X Hybrid 136 che sono capaci di effettuare fino al 50% degli spostamenti urbani in modalità elettrica, quindi senza emissioni allo scarico. Grazie ad un innovativo sistema mild hybrid (Mhev) con funzionamento a 48 Volt sono infatti in grado di offrire tutti i vantaggi dell’elettrico come la facilità e la silenziosità di guida. Ma anche la possibilità di accedere in zone urbane riservate alle auto a basse emissioni - riducendo al contempo i consumi di un litro ogni 100 km rispetto alle equivalenti auto a benzina. Citroen, dopo averla fatta debuttare nella C5 Aircross a fine 2023, estende ora la nuova tecnologia Hybrid 48 Volt che - viene sottolineato in una nota - completa le offerte termiche benzina e diesel ad alte prestazioni per consentire al cliente di beneficiare del confort a bordo e del tipico design distintivo scegliendo la propulsione più adatta alle proprie esigenze. L’innovativo sistema Mhev a 48 Volt si basa su un motore benzina 3 cilindri 1.2 Puretech di nuova generazione da 136 Cv (100 kW) e 230 Nm di coppia che è stato progettato per adattarsi specificatamente a questo nuovo sistema ibrido.

In questa unità 1.2 PureTech, il 40% dei componenti è nuovo, con soluzioni su misura per l’ibridazione. Sono presenti un turbocompressore a geometria variabile e una nuova catena di distribuzione che contribuiscono alle sue prestazioni e migliorano la robustezza. Conforme alla norma Euro 6.4 e funzionante secondo il ciclo Miller, questo motore è stato ottimizzato anche dal punto di vista dell’efficienza termica per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 È accoppiato al nuovo cambio elettrificato a doppia frizione ë-DCS6, cuore del sistema, perché integra un’unità elettrica ë-Motor da 21 kW che permette la guida con il motore termico spento e che aggiunge circa 12 Cv e 55 Nm in determinate condizioni, come in accelerazione e spunto, per assicurare un superiore confort di utilizzo e prestazioni più dinamiche. Le nuove Citroen C4 e C4 X Hybrid 136 sono dotate di una batteria che si ricarica automaticamente quando l’auto decelera (frenata rigenerativa) una soluzione questa che aumenta le qualità ambientali nell’utilizzo quotidiano con l’alta percentuale di tratti percorsi in elettrico puro. E rappresenta una soluzione efficace ed accessibile per i clienti che desiderano partecipare alla transizione della mobilità elettrica liberandosi però dal vincolo della ricarica alla rete.

In condizioni di guida urbana le nuove Citroen C4 e C4 X Hybrid 136 offrono un risparmio medio di carburante che raggiunge quasi il 30%, con emissioni di CO2 che sono state ridotte fino al -20% (ovvero tagliando più di 25 g) rispetto al motore a benzina PureTech 130 S&S EAT8. Il risultato sono 107 g/km di CO2 nel ciclo misto Wltp. L’unità ë-Motor da 21 kW garantisce automaticamente il funzionamento 100% elettrico di C4 e C4 X per richieste con bassa coppia, a bassa velocità, durante le manovre o in fase di rallentamento ‘dolcè e assiste il motore 1.2 PureTech durante l’avviamento. Funge anche da generatore di carica per la batteria durante la decelerazione, limitando allo stesso tempo l’usura dei freni. Da notare che la piccola batteria agli Ioni di Litio da 48 Volt - con una capacità disponibile di 432 Wh - è installata sotto il sedile anteriore sinistro, quindi senza alcun impatto sul volume del bagagliaio o sull’abitabilità. Inoltre, grazie ad un convertitore di tensione una parte dell’elettricità prodotta dal gruppo elettrico da 48 Volt viene trasformata in 12 Volt per alimentare le apparecchiature dell’auto, che funzionano con una loro rete elettrica separata.