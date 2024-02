Denza si svela a Ginevra, marchio premium di elemento strategia Byd per Europa. Al salone nuovi elettrici D9 (anche Phev) e N7

GINEVRA - L’offensiva del colosso cinese delle auto elettriche ed elettrificate Byd (che si è permesso di superare nelle vendite Tesla) si allarga al segmento premium. Lo fa con il nuovo sub-brand Denza e in particolare con il suv N7 che viene mostrato per la prima volta in Europa al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra. Questo marchio non è nuovo in Cina ed ha nobili origini, in quanto è stato fondato nel 2010, come joint venture tra Byd e Mercedes-Benz dedicata a fornire prodotti automobilistici di alto livello su misura per le esigenze di quel vasto mercato. Ora però, che del resto ha già fatto la Casa madre Byd, è il momento di sbarcare in Europa. Denza aveva fatto già fatto un debutto europeo all’IAA Mobility di Monaco nel 2023, con l’anticipazione del monovolume D9 - un lussuoso 7 posti ibrido plug in da 170 kW di potenza - a cui si affianca ora il ben più interessante suv sportivo N7 100% elettrico costruito sull’innovativa ePlatform 3.0 di Byd che incorpora le batterie Blade.

Denza N7, un 5 posti a trazione integrale, beneficia del sistema di sospensioni pneumatiche di nuova generazione DiSus-A, che migliora confort e dinamica di marcia grazie alla possibilità di regolare altezza, rigidità e smorzamento. Gli interni di Denza N7 - dall’estetica elegante e ‘riccà - sono completati con un sistema audio premium e una suite completa di opzioni di infotainment. N7 è tra l’altro il primo modello Denza di serie a utilizzare il sistema audio per auto su misura di Devialet, che ridefinisce l’esperienza acustica con un suono surround coinvolgente ad alta fedeltà e frequenze ultrabasse per una chiarezza ottimale. L’autonomia di questo nuovo suv è di 570 km secondo le norme Nedc). Ed è il primo ad offrire la ricarica a doppia porta (230 kW) con la possibilità di passare dal 30% all’80% in 20 minuti. Il debutto di Denza nel mercato europeo dovrebbe avvenire - secondo quanto dichiarato da Byd - entro la fine di quest’anno.