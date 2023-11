Ford Explorer 100% elettrico svelato anche in Italia. Suv con la spina apre un nuovo corso per l’Ovale Blu

Primo contatto con Ford Explorer 100% elettrico, che nei giorni scorsi è arrivato anche in Italia per mostrarsi in anteprima. Il modello in questione non solo è un nuovo tassello alla gamma dell’Ovale Blu, quanto il passo che segna l’apertura di un nuovo corso che Ford ha intrapreso. Il Suv a zero emissioni che Ford ha presentato nei giorni scorsi a pochi passi dal circuito che ospita le attività della Ford Pro Academy a pochi km da Milano, nasce con l’obiettivo di combinare lo stile americano a un Dna moderno e rivolto al futuro dell’Ovale Blu.

Il nuovo Explorer è anche il primo di una serie di modelli che faranno la loro apparizione da qui in avanti e che andranno a comporre la gamma di veicoli 100% elettrici di Ford, aprendo la strada a una nuova interpretazione del brand in Europa. In termini di mercato, Explorer 100 % elettrico è un Suv di medie dimensioni, che va ad inserirsi, per dimensioni, tra Puma e Kuga e ospita fino a cinque, con tutto l’equipaggiamento necessario per intraprendere un viaggio. La produzione del nuovo Suv con la spina è stata affidata allo stabilimento Ford di Colonia, opportunamente convertito alle nuove necessità e fino a poco tempo fa ad oggi impiegato per la produzione di Fiesta.