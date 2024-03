Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina è anche ibrida. Le sue forme originali nascondono un 1.2 da 100 cv

Da oggi la nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina è disponibile anche in versione ibrida, e sotto pelle nasconde un motore ibrido 1.2 a 3 cilindri di ultima generazione da 100 cv associato ad un cambio automatico e-DCT a 6 rapporti, che combina efficienza ed affidabilità senza rinunciare alle prestazioni, come testimoniano lo scatto da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi e la velocità massima di 190 km/h. Esteticamente sfoggia il colore blu Lancia, creato ad-hoc per questa versione e può contare su un design dove non mancano richiami retrò come la reinterpretazione in chiave moderna della storica calandra Lancia, mediante il calice, con tre raggi LED, ed i fari a Led rotondi al posteriore, in omaggio alla Stratos. Completano il quadro i cerchi in lega diamantati da 17 pollici.

L’abitacolo, invece, mette in evidenza il velluto blu dei sedili riscaldabili e massaggianti con trama a cannelloni, l’esclusivo tavolino multifunzionale che porta la firma di Cassina, ed il sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), applicato per la prima volta da Stellantis su una vettura di produzione. Forte della guida autonoma di secondo livello, questa esclusiva versione elettrificata della nuova Lancia Ypsilon ha un prezzo che parte da 28.000 ed è proposta, fino al 31 marzo, con un’offerta finanziaria comprensiva di una garanzia di 3 anni o 30.000 km che, a fronte di un anticipo di 6.538 euro, richiede una rata mensile di 200 euro per 35 mesi, con la possibilità per il cliente di riscattare la vettura attraverso una maxi-rata finale di 18.512,8 euro, di restituirla, o di sostituirla.