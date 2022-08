Mercedes-AMG GT3 Edition 55, la serie limitata più esclusiva. Sfoggia il logo del 55° anniversario della divisione sportiva

AFFALTERBACH - Come suggerisce la sigla, Mercedes-AMG GT3 Edition 55 nasce per celebrare i 55 anni di attività nel motorsport della gloriosa divisione sportiva di Affalterbach. Verrà prodotta in 5 esemplari numerati, riconoscibili dalla speciale livrea in grigio alpino con accenti rossi. Gli elementi aerodinamici in carbonio, come alettore anteriore e posteriore, diffusore e terminali, presentano invece una finitura opaca. Il logo di Affalterbach è impresso anche nelle portiere e sull’ala posteriore, mentre gli interni sono impreziositi dalla scritta «EDITION 55 - 1 OF 5» presente sulla consolle centrale e sui sedili.

Il sistema d’infotainmnent è stato integrato con il modulo Bosch che permette di mostrare informazioni rilevanti come velocità, regime del motore, temperature di esercizio, tempi sul giro, indicatore di marcia ed altre informazioni aggiuntive. Un’animazione speciale del logo appare all’avvio della Mercedes-AMG GT3 EDITION 55. Il prezzo di 625.000 Euro include anche una versione speciale dell’orologio IWC Schaffhausen con il numero di telaio corrispondente della vettura inciso nella cassa.