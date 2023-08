MG4, ecco la versione sportiva XPower da 435 cv (0-100 in 3,8 s.) e la Trophy con autonomia da 520 km

La MG4 rinforza la propria gamma con una versione ad elevate prestazioni ed un’altra che punta soprattutto sull’autonomia. La prima si chiama XPower, ha la trazione integrale con due motori e una potenza di 320 kW in grado di farla scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, l’altra invece è la Trophy e assicura 520 km con un pieno di energia.

L’arrivo delle due versioni avviene in concomitanza con l’inizio dei Campionati del Mondiali di Pallacanestro che si stanno svolgendo tra Giappone, Filippine ed Indonesia, a sottolineare ancora una volta il fresco rapporto di partnership che esiste tra la Federazione Internazionale di Pallacanestro e la casa di origine britannica, dal 2007 proprietà del gruppo cinese SAIC, che sta compiendo un vero e proprio exploit sul mercato. In Italia infatti nei primi 7 mesi del 2023 le immatricolazioni sono cresciute del 425,8% raggiungendo le 16.694 unità, per una quota passata dallo 0,4% all’1,74%, di cui 1,459 MG4 che è stabilmente tra le prime cinque auto elettriche più vendute nel nostro paese con una quota del 3,4%.

La MG4 insomma piace e piacerà ancora di più con queste due nuove versioni accompagnate anche da piccole modifiche all’allestimento per tutta la gamma, come il One Pedal Driving e la tinta Hunter Green Opaco che sulla XPower si può avere anche con il tetto a contrasto e finiture esterne in alluminio. La versione più potente, già annunciata al momento del lancio della MG4, ha due motori: a quello anteriore da 150 kW se ne aggiunge uno posteriore da 170 W che porta la potenza totale a 320 kW (435 cv) e la coppia a 600 Nm. L’accelerazione è fulminea (3,8 secondi da 0 a 100 km/h) e le prestazioni superiori sono supportate da un assetto rivisto, più rigido del 25%, freni più potenti con pinze arancioni e sterzo con cremagliera a doppio pignone rivisto nel software.

Il sistema di trazione integrale provvede anche alla ripartizione della coppia tra i due assali e, grazie ai freni, simula l’intervento di un differenziale autobloccante posteriore in modo da poter scaricare al meglio la coppia sull’asfalto e godere di una migliore direzionalità della vettura. Gli pneumatici sono 235/45 R18, la pedaliera è in metallo e i sedili sono rivestiti in similpelle arricchita da cuciture in rosso e una striscia centrale in Alcantara. La batteria, con celle NMC ha una capacità di 64 KWh come gli allestimenti Comfort e Luxury con caricatore AC da 11 kW e DC da 140 kW e per un tempo di rifornimento dal 10% all’80% di 26 minuti ed un’autonomia di 385 km.

La Trophy ha invece una batteria di 77 kWh e un motore da 180 kW e 350 Nm. Dunque più potente delle versioni con batteria da 64 kWh che hanno 150 kW e 250 Nm, ma consumi sostanzialmente identici: 16,5 kWh/100 km contro quelli compresi nella forbice tra 160 e 170 kWh/100 km delle altre versioni per autonomie che vanno da 350 km a 450 km. Tra queste anche la Standard con motore da 125 kW e batteria da 51 kWh che si ricarica a 88 kWh mentre quella della Trophy raggiunge una potenza massima di rifornimento pari a 144 kW. Superiore alle altre versioni anche la velocità massima raggiungibile di 180 km/h contro i 160 km/h mentre la XPower può essere spinta teoricamente fino a 200 km/h.

La MG4 XPower costa 41.290 euro mentre la Trophy costa 40.290 euro, ma con gli incentivi e gli sconti previsti da MG, il prezzo crolla di ben 8.200 euro se la si prende con la rottamazione ed il finanziamento. Per chi non ha esigenze particolari di autonomia e prestazioni la Standard costa 30.790 euro, la Comfort sale a 34.790 euro e la Luxury (che ora ha di serie il tergilunotto e il poggiatesta centrale posteriore) chiede 2mila euro in più. Anche in questo caso sono pervisti secchi tagli di prezzo legati agli incentivi e alla politica commerciale aggressiva messa in campo dalla casa cinese.