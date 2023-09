Mini 3 porte e Countryman, futuro divertimento elettrico. Modelli completamente inediti, disponibili anche con motori ICE

MONACO DI BAVIERA - A più di 22 anni dal debutto della moderna generazione (legata al passaggio del brand al Gruppo Bmw) Mini si conferma una vera sempreverde. I nuovi modelli Mini 3 Porte e Mini Countryman - presentati oggi a Monaco di Baviera in vista della IAA Mobility 2023 - trasportano i valori di questo modello, a sua volta erede di quello iconico del 1959, nel futuro. Lo fanno non solo con l’inevitabile aggiornamento tecnologico elettrico (che non cancella pero i motori ICE) ma esaltando anche la tradizione del marchio con il suo caratteristico design Mini e il divertimento di guida che è legato al tipico go-kart feeling. In dettaglio la nuove Mini Cooper e Mini Countryman - che è cresciuta nelle dimensioni esterne per offrire ancora più spazio, confort e sicurezza - sono al debutto entrambe completamente elettriche. Quando arriveranno sul mercato, quasi certamente entro la primavera 2024 - potranno così garantireuna guida senza emissioni locali e sottolineano il diverso posizionamento di Mini nel proprio segmento, grazie alla combinazione di un design unico, di una tecnologia avanzata e di un’esperienza digitale coinvolgente.

I due nuovi modelli Mini, a cui si aggiungerà nell’aprile 2024 il crossover Mini Aceman, sono caratterizzati da un design moderno e minimal che si concentra sull’essenziale. Sbalzi corti, cofano corto, passo lungo e ruote grandi: le proporzioni della nuova generazione sono tipiche di Mini. E non cambia la suddivisione visiva in tre parti: la carrozzeria, la zona dei finestrini e il tetto a contrasto. «La domanda elevata dei nostri modelli a zero emissioni locali - ha spiegato Stefanie Wurst, responsabile del marchio Mini - conferma il nostro impegno nella transizione verso un futuro completamente elettrico. Dimostra la propensione della comunità Mini di tutto il mondo verso la mobilità elettrica e sono sicura che la nuova generazione MINI ispirerà un numero ancora maggiore di persone». «Grazie al nostro go-kart feeling elettrificato, a un’esperienza d’uso coinvolgente e a un atteggiamento responsabile - ha ribadito la Wurst - la nuova famiglia Mini è fatta su misura per il target urbano di tutto il mondo». Nella MINI Cooper E il motore elettrico da 135 kW (184 Cv) genera una coppia di 290 Nm e permetto lo scatto 0-100 in 7, 3 secondi. La variante Cooper SE ha invece una potenza di 160 kW (218 Cv) con una coppia massima di 330 Nm. Il tempo sullo 0-100 scende a 6,7 secondi. L’autonomia Wltp è di 305 km per la Mini Cooper E e di 402 km per la Mini Cooper SE.

Mini Countryman E il motore elettrico eroga 204 Cv e genera una coppia di 250 Nm, permettendo di accelerare nello 0-100 km/h in 8,6 secondi. La versione Countryman SE All4 a trazione integrale dispone di due motori per complessivi 230 kW (313 Cv) e 494 Nm di coppia complessiva di 494 Nm. In questo caso lo scatto da 0 a 100 km/h si realizza in 5,6 secondi. L’autonomia Wltp è rispettivamente è di 462 km per Countryman E e di 433 km per la Countryman SE All4.