Nuova Macan, debutta il Suv elettrico Porsche. Due versioni da 408 e 639 cv. L'autonomia può arrivare a 784 km

Porsche ha svelato in un coreografico evento a Singapore - tagliato su misura per i mercati asiatici - Macan Ev il suo secondo modello completamente elettrico dopo la berlina coupé Taycan. In questo suv l’energia viene fornita in entrambe le versioni (4 e Turbo) da una batteria agli ioni di litio con capacità lorda di 100 kWh, di cui possono essere utilizzati fino a 95 kWh. Questa batteria HV è un componente centrale della nuova Premium Platform Electric (PPE) con architettura da 800 Volt, che viene utilizzata da Porsche per la prima volta nella sua gamma. La potenza di ricarica CC è fino a 270 kW e la batteria può passare dal 10 all’80% in circa 21 minuti presso le colonnine rapide. Nelle due versioni le motorizzazioni erogano rispettivamente 300 kW (408 Cv) e 470 kW (639 Cv) con un consumo di energia nel ciclo combinato Wltp che varia fra 21,1 e 17,9 kWh/100 km.

L’autonomia nel ciclo combinato Wltp è di 516 - 613 km mentre in città (sempre secondo le norme Wltp) varia fra 665 e 784 km. Macan Electric 4 accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, mentre la Turbo ne impiega 3,3. In assenza di limiti le due varianti raggiungono velocità massime rispettivamente di 220 e 260 km/h «Stiamo portando la Macan a un livello completamente nuovo - ha dichiarato in occasione dell’evento a Singapore Oliver Blume, presidente del consiglio direttivo di Porsche AG - con eccezionali E-performance, la nuova driver experience e un design di grande effetto». Pur essendo molto simile nel look al modello attuale con motore termico - che uscirà di scena in Europa nel 2025 per l’impossibilità di rispondere alle norme sulla cybesecurity - Macan Electric ha un passo più lungo di 86 mm e sbalzi anteriori e posteriori che sono stati ridotti.

La piattaforma elettrica ha permesso di migliorare le proporzioni, l’abitabilità e la linea complessiva che ora è più da suv-coupé. «Macan Electric è chiaramente riconoscibile come parte della famiglia Porsche - ha detto Michael Mauer, vice president style Porsche - ma le classiche proporzioni sono state ulteriormente sviluppate e adattate in modo ottimale all’evoluzione consentita dai veicoli elettrici. Ciò ne ha ulteriormente accentuato l’aspetto sportivo, moderno e dinamico».