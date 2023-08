Pininfarina B95, l’hyper barchetta da 4,4 milioni. Svelata in occasione della Monterey Car Week, ha 1.900 cv

MONTEREY - Si chiama B95 perché è una barchetta (cioè una vettura scoperta senza parbrezza) e perché produzione e consegne ai clienti sono previste a partire dal 2025, quando ricorrerà il 95mo anniversario della celebre casa di design torinese. Automobili Pininfarina l’ha svelata in occasione della Monterey Car Week, questa volta non solo come dimostrazione di maestria e creatività - come per il Concept Pura anch’esso esposto all’evento californiano - ma per aggiungere dopo Battista nuove opportunità per soddisfare le richieste dei facoltosi collezionisti (B95 avrà un prezzo di 4,4 milioni di euro) con gioielli che entreranno sicuramente nella storia dell’automobile. La prima hyper barchetta completamente elettrica al mondo unisce un design personale e ricco di richiami al Dna di Pininfarina con una tecnologia assolutamente avanzata. «Questo è il capitolo più entusiasmante della storia di Automobili Pininfarina - ha commentato l’amministratore delegato Paolo Dellachà - e stiamo facendo un altro grande passo avanti. L’introduzione del B95 è il terzo dei tre elementi costitutivi essenziali di questa estate per il nostro marchio».

«Per prima cosa, abbiamo presentato la Battista Edizione Nino Farina, un’esclusiva celebrazione del figlio del fondatore Pinin e primo campione del mondo di Formula 1. Il lancio del Concept Pura Vision ha poi sbloccato una nuova filosofia di design per tutti i modelli futuri del nostro marchio, in uno spettro di segmenti diversi». «Ora, la nostra nuova barchetta mostra come applicare questi principi di design, con una visione retro-futuristica - ha sottolineato Dellachà - che fonde i classici temi del motorsport con le più recenti innovazioni tecnologiche, materiali e processi. B95 offre la potenza di Battista e tuttavia crea una nuova dimensione dell’esperienza di guida, ridefinendo la vera gioia di guidare. Primo di un nuovo genere, è un oggetto del desiderio che introduce il brivido di prestazioni eccezionali ed elettrificate in una splendida forma a cielo aperto». L’esperienza di guida a cielo aperto di B95 è enfatizzata dai primi schermi aerodinamici regolabili elettronicamente al mondo. Ispirandosi agli aerei da combattimento d’epoca, questi piccoli parabrezza in policarbonato - supportati da elaborati elementi in alluminio a vista - possono essere sollevati e abbassati per migliorare il confort preservando l’integrità del design. I clienti possono anche ordinare caschi su misura, in una finitura coordinata per soddisfare le specifiche scelte per l’ auto.

«B95 avrebbe potuto essere creata semplicemente come un’hyper barchetta completamente elettrica - ha detto Andrea Crespi, chief technical officer di Automobili Pininfarinama - ma volevamo che fosse molto di più. Abbiamo selezionato la tecnologia più recente per renderla un’ auto desiderabile oltre che un luogo entusiasmante dove vivere l’esperienza di guida». Il riferimento è alla tecnologia dei parabrezza aerodinamici regolabili una soluzione brevettata che consente il brivido ‘purò della guida open air, ma anche una indispensabile comodità viste le alte velocità che B95 è in grado di raggiungere. Spinta dallo stesso propulsore della Battista hyper GT - con messa a punto specifica per questo tipo di veicolo - B95 accelerando da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e raggiunge una velocità massima di oltre 300 km/h.

È dotata di una batteria agli ioni di litio da 120 kWh che genera una potenza di picco di 1,4 megawatt corrispondenti a 1.900 Cv trasmessa alle ruote da quattro motori elettrici singoli. Previste cinque modalità di guida - tutte che sfruttano la tecnologia Full Torque Vectoring - per personalizzare erogazione di potenza e manovrabilità in base alle preferenze e alle condizioni di guida. Sono le posizioni Calma, Pura, Energica, Carattere e Furiosa che vengono attivate tramite un selettore rotativo situato accanto al volante.