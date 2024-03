Porsche, nuova Taycan Turbo GT è la più veloce al mondo. Ha 1.100 cv e scatta 0-100 km/h in 2,2". Listino da 249mila euro

Arrivano sul mercato due nuove berline elettriche targate Porsche e si tratta dell’evoluzione della Taycan Turbo S, cioè la Taycan Turbo GT e la Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach. E in questa versione la Porsche si è aggiudicata il titolo di auto elettrica di serie più veloce sul circuito Weathertech Raceway Laguna Seca. La Taycan Turbo GT e la Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach rappresentano i nuovi modelli di punta sportivi di Porsche, e sono dotate di un inverter a impulsi più potente, con entrambe le vetture che erogano 580 kW. Con il launch control la potenza aumenta fino a 760 kW in modalità overboost o fino a 815 kW per due secondi. Cui si aggiunge l’attack mode che rende disponibili fino a 120 kW di potenza aggiuntiva per 10 secondi. La Taycan Turbo GT impiega solo 2,3 secondi per scattare da zero a 100 km/h, o solo 2,2 secondi con il pacchetto Weissach. Ciò rende il modello più veloce di uno o due decimi di secondo rispetto alla Taycan Turbo S.

Ancora maggiore risulta la differenza nell’accelerazione da fermo a 200 km/h: 6,6 o 6,4 secondi per la Taycan Turbo GT senza o con pacchetto Weissach, che scatta fino a 1,3 secondi più rapidamente della Taycan Turbo S. In entrambi i modelli Taycan Turbo GT, sull’asse posteriore vengono utilizzati inverter a impulsi con una corrente massima di 900 ampere. Questi forniscono una potenza e una coppia ancora maggiori rispetto all’inverter a impulsi da 600 ampere della Taycan Turbo S. La coppia massima in entrambe le versioni raggiunge i 1.340 Nm e alla massima potenza, con entrambe le vetture che sono in grado di erogare più di 1.100 CV. L’autonomia di percorrenza dei modelli Taycan Turbo GT arriva a 555 km secondo le misurazioni del ciclo WLTP. Grazie a numerosi componenti in carbonio, inoltre, la Porsche ha ridotto il peso della Taycan Turbo GT fino a 75 kg rispetto alla Taycan Turbo S. In totale sono disponibili sei colori per la carrozzeria, tra cui le nuove tonalità Pale Blue Metallizzato e Purple Sky Metallizzato.

Queste ultime sono disponibili esclusivamente per la Taycan Turbo GT per un anno. L’ampia scelta paint to sample di Porsche Exclusive Manufaktur offre ulteriori opzioni di personalizzazione. Porsche ha progettato uno spoiler anteriore con alette aerodinamiche appositamente per la Taycan Turbo GT, cui si aggiungono di serie i fari a LED con tecnologia Matrix. La Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach è stata concepita per l’utilizzo in pista e rinuncia ai sedili posteriori a favore di un rapporto peso/potenza ancor più vantaggioso e grazie a interventi supplementari sul fronte dell’aerodinamica e della leggerezza costruttiva, questo modello risulta essere ancor più orientato alle prestazioni, con un peso inferiore di circa 70 kg rispetto alla Taycan Turbo GT. La velocità massima raggiunta è di 305 anziché 290 km/h. I prezzi della Taycan Turbo GT e della Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach partono, in Italia, da 249.188 euro.