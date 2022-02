Renault Mégane E-Tech Electric, l'elettrica che esalta il piacere della guida. La comoda e performante con il “tutto avanti”

Renault Mégane E-Tech Electric, che correttamente viene indicata come la ‘generazione 2.0’ delle auto elettriche arriverà in Italia nelle primavera inoltrata, ma è già disponibile per essere ordinata all’interno di una gamma che è stata resa semplice e appagante ad ogni livello. Questo per consentire al cliente di concentrarsi sui grandi vantaggi offerti dal debutto della piattaforma CMF-EV a trazione anteriore e dei nuovi sistemi propulsivi con motori da 130 e 218 Cv, alimentati da batterie EV40 da 40 kWh per un’autonomia di 300 km (Wltp) ed EV60 da 60 kWh per un’autonomia fino a 470 km (Wltp). Il listino di nuova Mégane E-Tech Electric prevede i 3 livelli di equipaggiamento Equilibre, Techno e Iconic (oltre alle due versioni Evolution ed Evolution Extend Range dedicate alla clientela professionale) a partire da 37.100 euro con batteria EV40 e 41.700 con la batteria EV60. Cuore di gamma per il nostro mercato - ha sottolineato durante la presentazione a Malaga l’amministratore delegato di Renault Italia Raffaele Fusilli - «sarà comunque la versione Tpiù prestazionale Techno EV60 optimum charge, disponibile con un finanziamento Valore Futuro Renault che prevede un canone mensile a partire da 300 euro».

Tutta una serie di tecnologie e di servizi elimina l’ansia da rifornimento elettrico e rende ancora più piacevole e rilassante l’uso quotidiano di Mégane E-Tech Electric, a partire dai caricatori di bordo in corrente alternata da 22 kW di serie su tutte le versioni, e che è associato a quello DC da 85 kw sulla versione EV40 e da 130 kW sulla versione EV60. Quest’ultimo sistema garantisce il recupero fino a 300 km di autonomia in 30 minuti. Acquistando Mégane E-Tech Electric si accederà - ha ricordato Fusilli - ad un completo ecosistema di servizi per la ricarica, la mobilità e la connettività. È il caso di Mobilize charge pass per ricaricare presso la più vasta rete europea di colonnine pubbliche. Questa soluzione, disponibile sull’app My Renault, permette di accedere con un’unica card ad oltre 260.000 punti di ricarica pubblici in 25 Paesi, localizzandoli ed effettuando il pagamento della ricarica con facilità. Per la ricarica privata, Renault propone soluzioni all-inclusive, in collaborazione con Enel X, ordinabili presso la rete delle Concessionarie all’atto dell’acquisto, e comprensive del sopralluogo preliminare e della loro installazione a domicilio. Con il supporto di Mobilize Power Solutions, Renault, inoltre, affianca le aziende nel processo di transizione verso la mobilità elettrica, semplificando la ricarica delle flotte elettriche con un servizio di consulenza a 360ø per progettare ed implementare l’infrastruttura di ricarica su misura.

Le novità che di Mégane E-Tech Electric porta sul mercato si vivono a bordo anche grazie alla sua connettività. L’auto resta infatti sempre connessa all’ecosistema digitale proprio del suo proprietario con i servizi Google ma anche - a distanza e se necessario da remoto - con i servizi connessi della App My Renault, entrambe incluse nel prezzo per i primi 5 anni. Attraverso questa estensione della connettività sono possibili numerose funzionalità per rendere ancora più appagante l’esperienza di mobilità elettrica. Si va dal pre-condizionamento all’avvio della ricarica, dalla geolocalizzazione delle colonnine pubbliche fino alla pianificazione di itinerari con le soste opportune per la ricarica. Da notare che la connessione di Mégane E-Tech Electric al web permette gli aggiornamenti con protocollo Fota (Firmware over the air che è gratuito anch’esso per i primi cinque anni. Questa prerogativa consente ad esempio al sistema OpenR Link di restare automaticamente sempre aggiornato. Megane E-Tech Electric beneficia di una garanzia di 2 anni per il veicolo (con assistenza 24/24, sette giorni alla settimana) e di 8 anni o 160.000 km per la batteria, incluso il servizio di assistenza stradale in caso di panne d’energia, con la ricarica sul posto o il traino al punto di ricarica più vicino, a seconda dell’area geografica.