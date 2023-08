Rolls-Royce La Rose Noire, un pezzo unico ispirato alla rosa Black Baccara e all’amore

Tutto l’amore in un’automobile. Lo ha messo Rolls-Royce ne La Rose Noire, modello in esemplare unico realizzato dalla casa di Goodwood per mostrarlo a Pebble Beach ed ispirato alla rosa Black Baccara, una delle più pregiate specie del fiore da sempre espressione di amore per antonomasia.

Realizzato dalla Coachbuild Commission, il reparto che si occupa delle vetture realizzate su commissione, La Rose Noire è basata sulla base della Droptail dalla quale saranno ricavati quattro pezzi unici che Rolls-Royce sta realizzando con soluzioni tecnologiche ed artigianali di livello assoluto. La prima tra queste è la tinta melograno tipico della rosa Black Baccara e che è stata riprodotta per La Rose Noire per dare effetti cangianti dal nero fino al rosso perlescente, a seconda dell’esposizione luminosa e del punto di osservazione. Per riuscirvi i tecnici inglesi sono partiti da due tinte base della palette: il rosso True Love e il nero Mystery, due nomi che sono tutto un programma visto il tema centrale della realizzazione, ovvero l’amore. Per integrare queste due tinte, è stato ideato un nuovo processo di verniciatura messo a punto dopo oltre 150 prove.

La base ha una composizione segreta e sopra ha 5 strati di lacca trasparente ognuno dei quali è mescolato con un tono di rosso leggermente diverso. La finitura scura, definita Hydroshade, è applicata come una placcatura e ha uno spessore di un solo micron. Il tetto è rigido e rimovibile, provvisto di una parte in cristallo elettrocromico il cui grado di oscuramento è regolabile. È infine realizzato in fibra di carbonio, materiale utilizzato, insieme all’acciaio e all’alluminio, anche per la scocca che non deriva da piattaforme esistenti, ma è stata realizzata espressamente per la Droptail in modo da poter avere ampi margini di personalizzazione per questa due posti lunga 5,3 metri e dotata di motore V12 6.6 biturbo, capace di erogare 840 Nm e 660 cv, 30 cv in più rispetto alle Rolls dotate della stessa unità.

Di pregio eccelso è anche la griglia realizzata in materiali compositi con stampa 3D e 202 inserti in acciaio lucidato a mano e poi verniciato in rosso True Love. Per i cerchi da 22 pollici di diametro è stata invece utilizzata la Mistery, applicata per le finiture con un processo di alta precisione. Ma ciò che di maggiormente raffinato ha La Rose Noire si trova all’interno del suo abitacolo per il cui sviluppo e finalizzazione sono stati necessari ben due anni. I rivestimenti in radica infatti sono realizzati con 1.603 pezzi in legno di sicomoro nero, tutti tagliati, sabbiati e applicati a mano. Di questi 1.070 sono simmetrici e gli altri 533 sono asimmetrici e verniciati in rosso per riprodurre i petali di rosa inoltre la laccatura superficiale è di nuova concezione. Parliamo dunque di un vero e proprio capolavoro di design e paziente artigianato.

Per i sedili è stata utilizzata pelle nelle due tinte base impiegate per la carrozzeria, trattate in superficie per avere un luccichio color rame e riprodurre così l’aspetto dei petali della rosa Dark Baccara. La Rose Noire è anche provvista di un portachampagne in acciaio tagliato al laser lucidato a mano e sicomoro nero, provvisto di flute in cristallo soffiati a mano e che contiene anche una bottiglia di Champagne de Lossy di un’annata esclusiva e due portabicchieri con raffreddamento incorporato, per mantenerli costantemente alla giusta temperatura. L’ultimo capolavoro è un vero e proprio orologio Audemars Piguet Royal Oak Concept Slit-Seconds con cassa da 43 mm di diametro, movimento Calibre 4407, quadrante nero, lancette rosse e smussature in rodio. Può essere rimosso ed indossato al polso e, quando è sulla vettura, è protetto da uno sportellino in titanio con una rosa in oro bianco realizzata dagli artigiani della Audemars Piguet.

Quanto costa questa Rolls-Royce La Rose Noire? Alcune indiscrezioni parlano di 25 milioni di dollari, ovvero quanto una settantina di Ghost di serie (si fa per dire), cose da veri ricchi che non vogliono badare a spese e vogliono non solo il meglio in ogni senso, ma anche qualcosa di unico e realizzato secondo i propri gusti personali.