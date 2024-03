Rolls-Royce, solo 120 clienti potranno ordinare la Ghost Prism. Allestimento combina tinta canna di fucile con impulsi di colore

È ispirata al mondo del design contemporaneo la serie speciale Ghost Prism che Rolls-Royce propone alla sua esigente e fedele clientela in soli 120 esemplari, cifra che fa riferimento al 120mo anniversario della fondazione della celebre Casa britannica- Ghost Prism viene proposta, al lancio con verniciatura esterna canna di fucile, con finiture Burnout e nero lucido e ”tocchi” in quattro colori vivaci per gli esterni e l’abitacolo. In particolare il grigio canna di fucile viene realizzato attraverso un rigoroso processo in dieci fasi in cui vengono applicati quattro strati di vernice, quindi lucidati a mano per 16 ore. Al posto della classica finitura in acciaio inossidabile lucidato a specchio del marchio, la griglia dell’ auto e le finiture lucide del cofano posteriore sono presentate in Burnout lucido, una tonalità grigio-nero fumé.

Per completare la personalizzazione esterna ed interna i clienti possono scegliere tra quattro colori vivaci - Phoenix Red, Turchese, Mandarin e Forge Yellow - che creano un ‘sorprendente contrastò per gli inserti inferiori del paraurti, le pinze dei freni e la linea di filettatura lungo la fiancata. «In Rolls-Royce siamo guidati dai gusti e dai desideri dei nostri clienti, che in molti casi determinano le tendenze globali nella moda e nel settore del lusso in generale - ha detto Anders Warming, direttore del design di Rolls-Royce Motor Cars - e Ghost Prism è un’estensione dell’estetica personale di un sottoinsieme specifico di questo gruppo di creatori di gusto». «L’uso innovativo di toni scuri e neutri con sottili impulsi di colore, colloca saldamente questa serie speciale nel panorama del lusso contemporaneo. I nostri clienti sono esperti e intenditori che sanno esattamente cosa vogliono; Ghost Prism celebra il rapporto unico che abbiamo con loro».