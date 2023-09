Il Suv Torres (anche elettrico) lancia la sfida di KGMobility. In Italia con Koelliker

ALTAVILLA MONFERRATO - Nato dalle ceneri di SsangYong, il marchio coreano KG lancia una nuova sfida ai mercati mondiali: in Italia con un partner prestigioso come Koelliker che da vent'anni commercializza (anche) le vetture di Seul e che nel Monferrato ha presentato la gamma oggi disponibile e i progetti futuri del brand. La risanata SsangYong Motor Company è diventata KGMobility grazie a un ricco imprenditore, Jeong Yong-Won, il cui impero industriale spazia in diversi settori (dall'acciaio alla logistica, dal food all'hi-tech). L'impegno nell'automotive ha l'ambizioso obiettivo di completare l'opera realizzando un sistema completo di mobilità. Fondata nel gennaio 1954 con il nome Ha Dong-hwan, l'azienda di Seul vanta una storia di 70 anni che l’ha resa il più antico produttore di veicoli e il più noto produttore di Suv della Corea. Il nome è poi cambiato in Dong-A Motors nel 1977 e in SsangYong Motor nel 1988, prima della nuova avventura appena avviata: del passato è rimasto soltanto il logo, con la doppia ala di drago stilizzata.

Il primo modello del nuovo corso si chiama Torres, è un Suv di segmento medio-grande (4,7 metri di lunghezza) che debutta in versione termica, con motore benzina 4 cilindri turbo a iniezione diretta da 1.5 litri per 164 cv e una coppia di 280 Nm. Ha prestazioni eccellenti, con velocità massima di 194 km/h, cambio automatico in opzione e consumi combinati compresi tra 7.9 e 9,1 litri per 100 km. Un veicolo "importante" per dimensioni, che svela tuttavia buona agilità e brilla per lo spazio interno e per la visibilità in manovra.

Ciò che emerge a prima vista è soprattutto un cambio drastico con il passato sotto il profilo stilistico. Il look di Torres è dinamico e moderno, le linee tese esprimono robustezza, il frontale verticale evidenzia un'ampia calandra incorniciata dai gruppi ottici sottili. Le barre sul tetto completano la sensazione di Suv versatie concepito per l'off-road, come era tradizione di SsangYong. Svolta netta anche negli interni, dove spiccano tre schermi digitali di grandi dimensioni. Il tunnel centrale è molto largo e ricco di vani portaoggetti. Ampio e modulare il bagagliaio, che varia da 703 a 1.662 litri.

Torres è disponibile a trazione anteriore o integrale AWD on demand e sfoggia, di serie, un vasto repertorio di assistenze alla guida. Il quadro strumenti da 12,5” è totalmente digitale, e prevede l’integrazione di Android Auto ed Apple CarPlay. Il listino parte da 31.900 euro.

Ma la nuova direzione imboccata da KGMobility e annunciata al Seul Mobility Show non trascura le nuove frontiere della eco-mobilità. Al Salone coreano è stata infatti presentata anche la versione full-electric di Torre, battezzata EVX. Torres EVX avrà una potenza di 204 cv e un'autonomia di 460 km garantita dalla batteria al litio fosfato da 73,4 kWh. Arriverà anche in Italia entro fine anno e rappresenta il primo atto di una lunga serie di novità che debutteranno, progressivamente, entro il 2026. Ad esempio i Suv F100 e K R10 rispettivamente di taglia compatta e media, oltre al pick-up O100. Saranno loro a caratterizzare la futura gamma KG sostituendo gradualmente le vetture oggi in listino e portando alla ribalta formule tecnologiche più evolute e l'elettrizzazione, a partire dall'ibrido che è la necessaria transizione verso le emissioni zero.

Per ora KG propone ancora un "sempreverde", il Korando che è stato ulteriormente rinnovato con interni più eleganti e spaziosi, oltre a una connettività all’avanguardia. Offre diverse formule di motorizzazione, anche a Gpl. Il GDI-Turbo 1.5 sviluppa 163 cv e 280 Nm, il diesel 1.6 ha una potenza di 136 cv e 324 Nm. Korando parte da 25.940 euro.

In gamma troviamo poi il maxi pick-up Rexton Sports XL: 5,4 metri di lunghezza, doppia cabina a 5 posti con un piano di carico lungo 1,6 metri, motore turbodiesel 2.2 da 202 cv e 400 Nm, prezzi chiavi in mano da 38.500 euro. Il maxi-Suv Rexton (stesso motore a gasolio) è inoltre disponibile nella classica conformazione a 7 posti, con trazione integrale e un listino da 50.800 euro. Completamente rinnovato – nell'esterno e negli interni - pure il compatto Tivoli che adotta un motore a benzina 1.5 da 135 cv (anche Gpl) e parte da 22.900 euro.

L'intera gamma KGMobility è disponibile in tutte le concessionarie Koelliker, che a fine anno saranno 40 sul territorio nazionale e che propongono un inedito e moderno layout. Il nuovo Koelliker Hub e gli Urban Shop, i "negozi per la mobilità urbana" con un’ampia scelta di soluzioni, sono stati concepiti e progettati con Pininfarina.

"I nuovi modelli di mobilità e di micro-mobilità con veicoli come Microlino sono indispensabili in un contesto che sta rapidamente cambiando e che sarà rivoluzionato" ha spiegato Marco Saltalamacchia, Ceo ed Executive Vice President di Koelliker.

Il manager ha anche ricordato lo storico rapporto con SsangYong, oggi KGMobility: "E' una partnership che va avanti dal 2003, quando il marchio coreano entrò per la prima volta nel mercato italiano. Il legame ha portato a risultati molto soddisfacenti, dovuti anche a vetture di successo. E insieme oggi guardiamo al futuro con ottimismo".