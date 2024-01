Togg raddoppia con la fastback T10F. Smart device elettrico disegnato da Pininfarina, fino a 435 cv

LAS VEGAS - Debutto al Consumer Electronics Show di Las Vegas per il secondo modello (o meglio per il secondo smart device, come lo definisce l’azienda) del marchio tecnologico turco Togg. Dopo il suv di segmento C T10X che in pochi mesi ha avuto un grande successo nel mercato interno con 177.000 preordini in soli dodici giorni, Togg lancia il nuovo modello T10F fastback - costruito sulla stessa piattaforma - che unisce prestazioni dinamiche di elevato livello (320 kW nella versione AWD con due motori) a una connettività avanzata per «ridefinire la mobilità contemporanea». L’azienda turca punta con T10X e con T10F, lo ribadisce spiegando la strategia che è a monte del debutto nel 2018, al mondo della clientela più giovane, in Patria e nei Paesi europei che verranno presidiati a partire da quest’anno, ed è «concepito per integrarsi completamente e senza soluzione di continuità nella vita dei suoi utilizzatori». In particolare T10F sta completando il programma di test e sviluppo in vista del lancio sul mercato turco ed europeo previsto a partire dal 2025. Come nel caso di T10X, il design del nuovo fastback risultato di una collaborazione fra il Togg Design Studio e il l’italiana Pininfarina.

«Ci piace sottolineare il nostro incondizionato impegno nel trasformare il panorama della mobilità - ha detto Gürcan Karakaş, ceo di Togg - e il nuovo T10F è un chiaro esempio della nostra visione secondo cui la tecnologia innovativa può collaborare sinergicamente con il trasporto personale sostenibile per arricchire la vita di tutti i giorni. I nostri ‘devicè non sono semplici mezzi di spostamento da un punto A a un punto B, ma costituiscono una soluzione completa per migliorare la nostra vita quotidiana» T10F, che promette un’autonomia massima fino a 600 km, a seconda della configurazione del sistema propulsivo, sarà disponibile nelle versioni Standard Range e Long Range con motore da 160 kW (217 Cv) a trazione posteriore e Long Range a quattro ruote motrici. Quest’ultima variante sarà quella di punta, con una potenza complessiva di 320 kW (435 Cv) generata da due motori. Questa versione più prestazionale della nuova fastback sportiva di Togg potrà scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi. Tutte le versioni possono far conto su un’elevata efficienza aerodinamica grazie a un coefficiente Cx inferiore a 0,23. I modelli Standard Range avranno una batteria della capacità di 52,4 kWh, mentre nelle versioni Long Range è installata una batteria da 88,5 kWh.

La ricarica delle tre versioni di T10F è identicamente molto rapida, con un passaggio dal 20 al 80% che può essere completata in soli 28 minuti. Inoltre, la nuova fastback sportiva di Togg sarà dotata della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che gli consentirà di essere impiegato come fonte di alimentazione esterna così da offrire una serie di nuovi utilizzi pratici. Gli utenti avranno anche la possibilità di scegliere tra due diversi livelli di equipaggiamento V1 o V2, con il V2 che prevede funzionalità di guida autonoma più avanzate e sistemi di sicurezza potenziati.