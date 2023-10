Toyota bZ4X, ecco la First Edition a 59.900 euro. Ci sarà una versione da 500 km di autonomia e una a meno di 40mila euro

La Toyota bZ4X è finalmente pronta per il lancio commerciale in Italia cominciando dalla versione First Edition che costa 59.900 euro e a tutto quello che la bZ4X potrà avere a livello tecnico e di equipaggiamento, in attesa di altre versioni tra cui una che potrà accedere agli incentivi statale e avrà un prezzo finito inferiore ai 40mila euro.

La Toyota bZ4X è il primo modello “nativo” della casa giapponese, ovvero basata su una piattaforma, denominata eTNGA, nata in modo espresso ed esclusivo per ospitare la propulsione elettrica. Lunga 4,69 metri, 9 cm più di una RAV4, ha un passo di 2.85 metri (+16 cm) per un abitacolo spazioso e moderno nei quali spiccano la posizione di guida quasi sportiva con la strumentazione digitale sotto il parabrezza. Di fronte al passeggero nessun cassetto: per gli oggetti di usano solo il tunnel, la parte superiore della plancia e le tasche laterali. Il vano bagagli è di 452 litri. Di nuova concezione il riscaldamento a superficie radiante mentre la climatizzazione è a pompa di calore. Si potrà avere anche il tetto con pannello fovoltaico, capace di incamerare in un anno l’energia sufficiente per percorrere 1.800 km.

Al centro lo schermo da 7” o da 12,3” del sistema infotelematico che ha il sistema audio JBL, la navigazione in cloud ed è aggiornabile over-the-air così come tutti dispositivi di assistenza alla guida che fanno parte del pacchetto T-Mate e sarà di serie su tutte le versioni della bZ4X. Vi sono compresi la regolazione automatica delle velocità e della distanza con funzione stop&go, la frenata automatica d’emergenza che agisce anche nelle intersezioni e in presenza di pedoni, il mantenimento automatico della carreggiata, l’assistenza alla sterzata d’emergenza. La bZ4X ha anche l’X-Mode per affrontare in piena sicurezza tratti coperti di neve o fango fino a 20 km/h e anche le discese più pericolose con il limitatore automatico di velocità a 10 km/h.

Due i sistemi di propulsione: la First Edition ha due motori da 80 kW, uno anteriore e l’altro posteriore, per un totale di 160 kW e 366 Nm di coppia per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi, quelle con la trazione anteriore hanno un solo motore da 150 kW e 265 Nm per uno 0-100 km/h in 7.9 s. Entrambe hanno una batteria da 71,4 kWh composta da 96 celle prismatiche NMC senza moduli provvista di caricatore da 11 kW in corrente alternata e da 150 kW in corrente continua. Per la prima, che ha le ruote montate su cerchi da 20”, basta per percorrere 411 km che crescono a 445 km con le ruote da 18” mentre quelle a trazione anteriore potranno percorrere oltre 500 km. Entrambe hanno la velocità massima limitata a 160 km/h.

Come anticipato, la bZ4X First Edition costerà 59.900 euro (56.900 euro con permuta o rottamazione) e tra poco arriveranno le altre versioni tra cui una da 150 kW che avrà un prezzo inferiore ai 35mila euro più IVA (pari a 42.700 euro) che le permetterà di accedere agli incentivi statali e potrà godere di almeno di 3mila euro di bonus che sale a 5mila con la rottamazione. La garanzia è di 3 anni o 100mila km che salgono a 8 anni o 160.000 km e toccano addirittura i 10 anni o un milione di km con l’Extended Battery Care che si attiva automaticamente facendo effettuare un controllo annuale dello stato di salute della batteria. In arrivo un'altra chicca: lo sterzo by wire a rapporto di demoltiplicazione variabile con volante a cloche.

Inoltre nella fase di lancio si potrà scegliere uno dei seguenti omaggi: wallbox Enel X Way da 7,4 kW con installazione, voucher Enel X Way da 2.770 kWh pari a 10.000 km di percorrenza o Mobility pack con Kinto Share per avere fino ad un mese di noleggio. Già pronti il pacchetto di noleggio a lungo termine di Kinto One e la formula Lease per Dirve di Toyota Financial Service. Con il primo si versa un anticipo di 10.900 euro e si paga 499 euro per 36 mesi (prezzi IVA esclusa) e 30.000 km; con il secondo, parità di durata e chilometraggio l’anticipo è di 14.645 euro e si versano 325 euro, anche in questo caso l’IVA è esclusa.